وفيات في بطولة العالم للترايثلون بإسبانيا

مدريد (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون، والاتحادين البريطاني والمكسيكي، وفاة رياضيَين مخضرمَين، أحدهما بريطاني والآخر مكسيكي، في بطولة العالم للترايثلون في إسبانيا.

ونعى الاتحاد المكسيكي «ببالغ الحزن» على منصة «إكس»، الرياضي روجر ماس كولومير (79 عاماً) أثناء مشاركته في الحدث في توريمولينوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بدوره، أصدر الاتحاد البريطاني بيانا قال فيه إن «أحد أعضاء فريق الفئة العمرية لدينا قد توفي للأسف»، في إشارة إلى فئة المنافسين المخضرمين.

وأكّد الاتحاد الدولي وفاة الرياضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً «نقدم أعمق تعازينا لعائلاتهم وأصدقائهم واتحاداتهم الوطنية وجميع أفراد عائلة الترايثلون».

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن البريطاني يبلغ 57 عاماً وتوفيَ إثر نوبة قلبية.

وذكر الاتحاد الإسباني للعبة الشهر الماضي أن أكثر من 4 آلاف رياضي تسجلوا للمشاركة في حدث الفئة العمرية هذا العام للمنافسين الأكبر سناً، من أصل أكثر من 5 آلاف و500 مشارك في البطولة بأكملها.