الأهلي يطارد «السوبر 15» في أبوظبي

القاهرة (د ب أ)



عقب اكتساحه لجميع الألقاب المحلية التي خاضها في الموسمين الأخيرين، يبحث الأهلي عن التتويج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، التي تنطلق فعالياتها الأحد في أبوظبي.

ومنذ تعاقد الأهلي مع مديره الفني السويسري مارسيل كولر، فرض «الأحمر» هيمنته على جميع المسابقات التي شارك فيها، حيث تُوج بالألقاب الثلاثة الأخيرة في السوبر المصري، بالإضافة إلى لقبين بالدوري المصري، ومثلهما في كأس مصر.

وتمثل اللقب المحلي الوحيد الذي لم يُتوج به نادي القرن في أفريقيا خلال تلك السلسلة، في بطولة كأس مصر لموسم 2023- 2024، التي قرر الأهلي الانسحاب منها بعد صعوده لدور الـ16 وذلك من أجل منح لاعبيه قسطاً من الراحة والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري للمرة الـ19، ليكون أكثر الفرق ظهوراً بالمسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2002، بعد تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي للنسخة الثانية على التوالي.

ويتطلع الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي، بوصفه أكثر الأندية حصولاً على البطولة، من أجل إعادة البسمة لجماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب فشل الفريق في الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي، إثر خسارته المفاجئة بركلات الترجيح أمام غريمه التقليدي الزمالك الشهر الماضي بالسعودية.

ويملك الأهلي 14 لقباً في كأس السوبر، وهو ما يشكل ضعف إجمالي عدد الألقاب التي حصل عليها باقي منافسيه، حيث فاز الزمالك بأربعة ألقاب، مقابل لقب للمقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

ويسعى الأهلي، الذي تأسس عام 1907، للفوز بلقبه الـ152 في تاريخه المرصع بالبطولات مع اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وهو ما جعله ضمن أوائل الأندية التي تتواجد بقائمة الفرق الأكثر حصولاً على الألقاب في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات الدوري المصري «44 لقباً»، وكأس مصر «39 لقباً»، ودوري منطقة القاهرة «15»، وكأس السلطان حسن «7» والسوبر المصري «14»، ودوري أبطال أفريقيا «12» وكأس السوبر الأفريقي «8»، وكأس الكؤوس الأفريقية «4». كما حصل الأهلي مرة واحدة على ألقاب الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس الجمهورية العربية المتحدة، وكأس الاتحاد المصري، وكأس الأفرو آسيوية، وكأس الأندية العربية لأبطال الدوري، وكأس الأندية العربية لأبطال الكؤوس، كما نال كأس النخبة العربية مرتين.

ويعد الأهلي صاحب القيمة التسويقية الأعلى بين الفرق الأربعة المشاركة في النسخة الحالية من السوبر المصري، حيث تبلغ قيمته 88. 30 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم. ويتقاسم لاعب الوسط إمام عاشور، والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، قائمة أعلى اللاعبين، من حيث القيمة التسويقية في الفريق، حيث تبلغ قيمة كل منهما 3 ملايين يورو.

ويبلغ معدل أعمار لاعبي الأهلي حالياً 26 عاماً و8 أشهر، ليتواجد في المركز الثاني، كأعلى معدل في البطولة، بعد بيراميدز «28 عاماً و3 أشهر».

ويبدأ الأهلي، الذي يطمع في الفوز باللقب للنسخة الرابعة على التوالي، مشواره في البطولة بمواجهة سيراميكا كليوباترا، الفائز بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، الأحد، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري، بعدما سبق أن التقيا بالدور ذاته في نسخة المسابقة الماضية، حينما فاز «المارد الأحمر» بهدف جاء عبر النيران الصديقة.