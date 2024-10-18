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الرياضة

الزمالك يُغازل «السوبر الخامس» في أبوظبي بـ «قمة المعنويات»

الزمالك يُغازل «السوبر الخامس» في أبوظبي بـ «قمة المعنويات»
18 أكتوبر 2024 09:10

القاهرة (د ب أ)

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يسعى الزمالك إلى حصد لقبه الخامس في تاريخه بكأس السوبر المصري لكرة القدم، وذلك حينما يشارك في البطولة الرباعية التي تستضيفها أبوظبي بين 20 و24 أكتوبر الجاري.
ويواجه الزمالك في الدور نصف النهائي من البطولة، يراميدز 20 من الشهر الجاري، وعينه على الفوز من أجل مواجهة محتملة مع الغريم التقليدي الأهلي في المباراة النهائية، حيث يواجه الأخير منافسه سيراميكا كليوباترا في الدورنصف النهائي من المسابقة. 
ومع فوز الأهلي ببطولة الدوري، وبيراميدز بلقب الكأس، وتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة، يشارك الزمالك في البطولة ببطاقة دعوة من جانب رابطة الأندية المصرية في البطولة. 
ويدخل الزمالك البطولة بمعنويات عالية، بعد نجاحه في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي في المباراة التي جمعتهما الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.
وسبق للزمالك، الذي تأسس عام 1911، أن فاز بلقب كأس السوبر المصري في أول نسختين من البطولة عامي 2002 و2003، وانتظر 14 عاماً ليفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في 2017 على حساب الأهلي في أبوظبي. 
وكانت المرة  الرابعة التي نجح فيها الزمالك في الفوز باللقب في موسم 2020-2019، حينما تغلب على الأهلي مرة أخرى بضربات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي. وإلى جانب فوزه بلقب السوبر المصري أربع مرات، تُوج الزمالك بلقب الدوري المحلي 14 مرة والكأس 28 مرة، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» مرتين، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، إلى جانب تتويجه بالسوبر الأفريقي 5 مرات. 
وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك مبلغ 10. 17 مليون دولار، ويعد الجناح أحمد سيد زيزو، الأعلى قيمة تسويقية في الفريق بمبلغ 4 مليون دولار. 
ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، إلى إضافة لقب ثالث له في مسيرته مع الفريق، حيث استهل مشواره بالتتويج بلقب الكونفيدارالية  في مايو الماضي، قبل أن يضيف إليه لقب السوبر الأفريقي الشهر الماضي. 
تولى جوميز «54 عاماً» تولى تدريب الزمالك مطلع العام الجاري، وسبق له تدريب العديد من الأندية البرتغالية واليونانية بالإضافة إلى التدريب في إنجلترا والمنطقة العربية. وسبق لجوميز أن درب الأهلي والتعاون في السعودية، بالإضافة إلى بني ياس الإماراتي، وتعد تجربته مع الزمالك هي الأولى له في مصر وأفريقيا.
ومع الزمالك نجح جوميز في التتويج بلقبين، بعدما كان لقبه الوحيد مدرباً رغم مسيرته الطويلة، في عام 2016 مع فريق الأهلي السعودي، حينما تُوج بلقب كأس السوبر المحلي هناك. ويسعى جوميز لتجاوز خيبة أمل الفريق في بطولة الدوري، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق 29 نقطة خلف الغريم التقليدي الأهلي الذي توج بلقب المسابقة. 

الإمارات
أبوظبي
السوبر المصري
الزمالك
الأهلي المصري
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
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