بيراميدز يبحث عن «الفرحة الثانية» بـ «سوبر»

القاهرة (د ب أ)



يستهدف بيراميدز حصد اللقب الثاني في تاريخه، عبر بطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها أبوظبي من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلتقي بيراميدز بطل كأس مصر في المربع الذهبي الأحد مع الزمالك على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وتُوج بيراميدز قبل أقل من شهرين، وتحديداً في 30 أغسطس الماضي بلقب كأس مصر بالفوز على زد في المباراة النهائية بهدف فيستون كالالا مايلي، ليكون اللقب هو الأول في تاريخ النادي منذ تأسيسه.

ويسجل بيراميدز ظهوره الثالث في كأس السوبر على أرض الإمارات، حيث حصد المركز الثاني، خلال ظهوره الأول في نسخة 2023، بعد خسارته أمام الأهلي بهدف قاتل للتونسي علي معلول، وفي العام التالي حصد المركز الثالث، بعد خسارته أمام مودرن سبورت 13- 14 بركلات الجزاء الترجيحية، ثم فوزه على سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء.

ويقود بيراميدز المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورزيتش، ويضم الفريق بين صفوفه كوكبة من الأسماء اللامعة، وفي مقدمتها رمضان صبحي وأحمد الشناوي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل والثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي. وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز حوالي 22 مليون يورو بحسب شبكة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في انتقالات اللاعبين، ويعتبر إبراهيم عادل الأعلى قيمة سوقية بالفريق، بحوالي مليوني يورو.