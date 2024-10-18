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الرياضة

ماينو يضاعف معاناة «اليونايتد»!

ماينو يضاعف معاناة «اليونايتد»!
18 أكتوبر 2024 09:24

مانشستر (رويترز) 

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قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب الوسط كوبي ماينو سيغيب عن الملاعب عدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وغاب ماينو عن مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية أمام اليونان وفنلندا بسبب الإصابة، إلى جانب زميله في الفريق هاري مجواير الذي سيغيب أيضاً لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة خلال التعادل السلبي مع أستون فيلا.
وقال النادي إن المهاجمين أليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو، اللذين غابا أيضاً عن أداء الواجب الوطني مع منتخب إنجلترا هذا الشهر بسبب الإصابة والمرض، عادا للتدريبات قبل مباراة السبت على أرضهما أمام برنتفورد.
كما عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للتدريبات بعد استبداله أمام فيلا بسبب المرض.
كما تسببت الإصابات في غياب لوك شو وتيريل مالاسيا وميسون ماونت وليني يورو، مما زاد من معاناة يونايتد الذي يحتل المركز 14 في الدوري بثماني نقاط من سبع مباريات.

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
منتخب إنجلترا
اليونان
فنلندا
دوري الأمم الأوروبية
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