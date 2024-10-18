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الرياضة

كولينز.. «القصة لم تنته»!

كولينز.. «القصة لم تنته»!
18 أكتوبر 2024 09:46

واشنطن (رويترز) 

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قالت لاعبة التنس الأميركية دانييل كولينز «30 عاماً» المصنفة التاسعة عالمياً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها عدلت عن قرار الاعتزال في نهاية الموسم، وستواصل اللعب في عام 2025.
وأعلنت كولينز أنها ستعتزل في نهاية موسم 2024، لتكوين أسرة، بعد خسارتها في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير.
وكتبت كولينز في حسابها على إنستجرام «بينما كنت متحمسة للغاية ومتلهفة لإنهاء مسيرتي في التنس هذا العام، لبدء الفصل التالي من حياتي، فإن الأمور لم تسر كما خططت لها، لذا فإن قصتي لم تصل لنهايتها بعد، سأعود إلى بطولات المحترفات في 2025».
وأوضحت كولينز أنها عانت من بعض المتاعب الصحية، خلال الأشهر القليلة الماضية، وأشارت إلى أن خططها لتكوين أسرة لم تكن واضحة كما كانت تأمل».
وتم اختيار كولينز ضمن الفريق الأميركي المشارك في بطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة الافتتاحية للموسم في سيدني وبيرث، وهو ما يشير بقوة إلى أنها ستكون في ملبورن بارك للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في منتصف يناير.
وحققت كولينز أفضل نتيجة لها في إحدى البطولات الكبرى في أستراليا المفتوحة، حين وصلت إلى النهائي عام 2022 وخسرت أمام اللاعبة المعتزلة حاليا آشلي بارتي.
وحققت بعض النجاح في 2024، إذ فازت بلقبين في ميامي وتشارلستون، لكنها عانت من المرض في أولمبياد باريس، وخرجت من الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة.
وقالت كولينز «بينما لا توجد ضمانات في الحياة، آمل أن أستفيد من الزخم الذي حققته في 2024، وأستمر في اللعب حتى يصبح هناك المزيد من اليقين بشأن رحلتي الشخصية، الشيء المضمون الوحيد حالياً هو خوض المزيد من المباريات الملحمية».

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أميركا المفتوحة للتنس
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