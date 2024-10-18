السعودية تترقب نزال «معركة العمالقة»!



الرياض (د ب أ)



عُقد بقاعة ميادين في بالعاصمة السعودية الرياض المؤتمر الصحفي الخاص بنزال «معركة العمالقة».

ويأتي ذلك قبل الحدث الرياضي الكبير، الذي تستضيفه السعودية، بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية «بي إف إل».

وشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وثمانية من أشهر اللاعبين في الرابطة العالمية للفنون القتالية، وهم الكاميروني فرانسيس نجانو، ومنافسه البرازيلي رينان فريرا، والبرازيلية كريس سايبورج، ومواطنتها لاريسا باتشيكو، إضافة إلى الأميركي جوني إيلين، ومنافسه الإنجليزي فابيان إدواردز، والأميركي إيه جاي ماكي ومنافسه الإيرلندي بول هيوز.

وفي حديثه عن اللقاء المرتقب، قال نجانو: «فيريرا بكل تأكيد أحد أهم المنافسين الذين أواجههم، إنه نزال لفنون القتال المختلطة، وهو ما يعني أن كل شيء ممكن، لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث، أدرك بأنه مقاتل مميز، ويحمل الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو، ولكن هو يدرك أيضاً القوة التي أمتلكها، وما يمكنني فعله بها في قاعة ميادين بالدرعية».

وتحدث رينان فيريرا بقوله: «أنا ونجانو عشنا بدايات صعبة وبسيطة، والآن يملك كلانا مسيرة متميزة، إنه لشرف كبير أن أواجه أحد أقوى الرجال على مستوى العالم، وبالتأكيد ستكون مواجهة خاصة، كوني ومنافسي نملك الكثير من الخبرة والتميز، وأنا في أتم الجاهزية لخوض النزال الذي ستستمتع به الجماهير الحاضرة في الرياض».

من جانبها، قالت سايبورج: «أشكر أهل المملكة على استضافتهم، وسعيدة بوجودي هنا، أنا متحمسة ومستعدة لهذا النزال الذي سأنطلق منه لبناء إرث رياضي شخصي لي، لذلك سأقاتل بكل ما أملك لأحصل على اللقب، وأدعو جميع الجماهير لمساندتي خلال هذا النزال».

أما منافستها باتشيكو فقالت في حديثها: «هذا هو النزال الذي كنت أرغب به وأنتظره، وأقوم بالاستعداد له منذ فترة طويلة، أتيت من بدايات بسيطة وفخورة بما حققته، ووصلت إليه حتى الآن بالتواجد في أكبر المحافل، ومنها نزال معركة العمالقة في السعودية، أنا سعيدة بأن أحظى بهذه الفرصة، بعد أن أكملت كل الاستعدادات والتحضيرات، وأتطلع ليوم النزال».

من جانبه، وصف مارك هيوز منافسه الأميركي إي جي ماكي بالمقاتل الخطير جداً، وقال: «يجب أن أكون في كامل تركيزي حتى أتمكن من التغلب عليه، ولكنني مستعد لإحداث المفاجأة». فيما رد عليه ماكي بقوله: «الحديث يطول في مثل هذه النزالات، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون في ساحة النزال، وأنا أثق بأن الكلمة ستكون لي يوم السبت على قاعة ميادين».

أما فابيان إدواردز فقال: «من الضروري عدم ارتكاب أي أخطاء، وعلي أن أكون في كامل تركيزي أثناء النزال الذي أسعى من خلاله إلى رد اعتباري من هزيمتي مطلع العام الجاري أمام إيلين».

وعلق منافسه إيلين قائلاً: «ما يهم في نزالات الفنون المختلطة هو النتيجة النهائية، سأحاول تكرار ما قمت به والفوز بالضربة القاضية».

الجدير بالذكر أن نزال معركة العمالقة، يشهد إقامة 10 نزالات مشوقة ومثيرة تبدأ بالبطاقات التمهيدية التي تضم خمسة نزالات، ثم تبدأ الأحداث الرئيسة بإقامة خمسة نزالات أخرى، حيث يأتي تنظيم هذا الحدث امتداداً لجملة الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية، وترسيخاً لمكانتها وجهة عالمية مفضلة للرياضة والرياضيين في مختلف الرياضات، ومنها الرياضات القتالية.