«الرجبي» يخوض «وديتين» أمام زيمبابوي وألمانيا



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الرجبي فئة «15 لاعباً» مباراتين وديتين مع زيمبابوي وألمانيا في دبي، خلال نوفمبر المقبل، حيث يستضيف اتحاد الرجبي معسكر زيمبابوي بطل أفريقيا والمصنف 28 عالمياً من 2 إلى 6 نوفمبر، على أن تقام «الودية» مع منتخبنا 5 نوفمبر، بملعب دبي سيفينز.

كما يستضيف معسكر ألمانيا خامس أوروبا من 13 إلى 17 نوفمبر، ويلعب «الودية» مع منتخبنا 16 نوفمبر، على الملعب نفسه، وهي فترة المباريات الودية الدولية التي حددها الاتحاد الدولي.

وتأتي إقامة المباراتين ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية في يونيو المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم للرجبي 2027، بأستراليا، حيث يستضيف منتخبنا نظيره هونج كونج في الجولة الأولى، ويلعب خارجه أرضه أمام كوريا الجنوبية، والفائز من ماليزيا وسيريلانكا.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن استضافة مباراتين وديتين للعب أمام منتخبنا، في إطار استعداداته للبطولة الآسيوية، للمستوى الأول مع «الأربعة الكبار» هونج وكونج وكوريا الجنوبية والفائز من ماليزيا وسيرلانكا، والتي تقام خلال يونيو 2025، وتعد البطولة مهمة لمنتخبنا، لأن الأول يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2027 في أستراليا، والثاني يخوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في قارات العالم.

وأضاف: «استضافة زيمبابوي وألمانيا لها أهداف، لأن منتخب زيمبابوي أصبح الآن بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة، وترتيبه 28 على العالم، بعدما أزاح ناميبيا من الصدارة الأفريقية، فيما يحتل ألمانيا المركز 31 على العالم».

وأشار الزعابي إلى أن منتخبنا قفز في التصنيف الدولي، وصعد إلى الترتيب 51 عالمياً، بعد فوزه على كوريا الجنوبية وماليزيا في البطولة الآسيوية الأخيرة، منوهاً بأن مثل هذه المباريات الودية تهدف إلى تجهيز منتخبنا بمباريات قوية، والاستفادة من المواجهات بشكل كبير، وسبق أن أقمنا معسكراً للمنتخب في العين، خلال سبتمبر الماضي، والشهر المقبل مباريات قوية، ولو حققنا نتائج إيجابية في المباراتين الدوليتين، نتقدم في التصنيف العالمي، ونطمح إلى كسر حاجز الـ45 على العالم، والدخول ضمن أفضل 50 منتخب في العالم.

وأضاف أن المنتخب يعسكر، خلال أبريل 2025، أثناء الفترة الدولية، ونحاول أن نجلب منتخبات قوية للعب معه، لتجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية، ورغم كل ما حققه المنتخب في الفترة الأخيرة، إلا أن هدفنا الأساسي هو التأهل إلى كأس العالم 2027.

وكشف الزعابي عن أن اتحاد الرجبي يفتح أبواب الملعب الجماهير مجاناً، بعد الإقبال الكبير في كأس آسيا في دبي خاصة مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا،، كما يتم نقل المباراتين على التطبيق الجديد لمباريات دوري غرب آسيا للرجبي.