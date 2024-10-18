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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يقترب من صدارة «طواف جوانجشي»

«الإمارات للدراجات» يقترب من صدارة «طواف جوانجشي»
18 أكتوبر 2024 11:32

 
بكين (الاتحاد)

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أصبح سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات قريباً من صدارة المرحلة الثالثة من طواف جوانجشي، حيث حل في المركز الثاني، بعد انطلاقة قوية نحو خط النهاية من جينجشي إلى باما لمسافة 214 كم، حيث أنهى المرحلة الثانية في المركز الثالث.
وفرض «الإمارات للدراجات» سيطرته على القسم الأخير من المرحلة الثالثة، حيث تولى تيم ويلنز وميشيل فينك تأمين المقدمة في مجموعة المتسابقين، وقاموا بتقليص الفارق مع المتقدمين، دريز دي بونت «ديكاتلون» وبيبين ريندرينك «سودال كويك ستيب»، في آخر 10 كم، وانطلق مولانو من بعيد بسرعة فائقة قبل خط النهاية، ليحتل المركز الثاني بفارق ضئيل.
وقال مولانو: «إن المرحلة طويلة ومليئة بالتوتر، خصوصاً في البداية، عندما وقعت حادثة اصطدام في الكيلو 30، وفقدنا على أثرها الدراج لاينجن الذي وجد نفسه مضطراً للانسحاب، مشيراً إلى أن الفريق نجح في السيطرة على السباق، مبدياً سعادته بالنتيجة، وتطلعه إلى الفوز بالمركز الأول في الفترة المقبلة».

الإمارات
الدراجات
فريق الإمارات للدراجات
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