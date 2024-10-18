«صغار الجودو» يستعرضون في خورفكان بشعار «الكل فائز»



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة ناشئة خورفكان اليوم، كأس الاتحاد لبراعم الجودو مواليد 2012 - 2013، التي ينظمها اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس اتحاد الجودو، والتي يتبعها مهرجان الصغار للجودو بنفس الصالة، تحت شعار «الكل فائز» لمواليد تحت 2014 - 2015 - 2016، وتقام غداً الأحد مسابقة كأس الاتحاد للأشبال مواليد تحت 2010 - 2011 سنة لفئة الذكور.

وأشرفت اللجنة الفنية للنشاط المحلي، برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، والمدير الفني للاتحاد شعبان السيد وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية على ترتيبات التسجيل والميزان على مدار اليومين الماضيين بناديي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفجيرة للفنون القتالية، وبلغ عدد المسجلين من الجنسين 455 لاعباً ولاعبة للمسابقات الثلاث، وقد ضمت فئة الاشبال تحت 15 سنة 145 لاعباً، أما فئة تحت 13 سنة، فقد بلغ الذين تقدموا 150 لاعباً، وفي فئة تحت 10 سنوات، 160 لاعباً ولاعبة، وذلك وفقاً للأوزان والأعمار لكل فئة من الفئات العمرية.

وضمت قائمة المشاركة أندية الفجيرة للفنون القتالية، اتحاد كلباء، خور فكان، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الرياضي، نادي النصر وأكاديمية نوجير أ، أكاديمية ماترنا وأكاديمية أوليمبيكس.. وسيكون الجهاز الفني للمنتخبات العمرية حاضراً لاختيار أبرز العناصر لمعسكرات المنتخبات الوطنية للفئات الصغرى ضمن استراتيجية الاتحاد للمرحلة القادمة.