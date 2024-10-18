«لابا قياسي» بـ 129 هدفاً في ليلة للتاريخ



سلطان آل علي (دبي)

في ليلة استثنائية، أصبح لابا كودجو الهداف التاريخي الأجنبي لنادي العين، بعد أن سجل هدفه رقم 129 في مباراة فريقه أمام حتا، ضمن منافسات كأس رئيس الدولة، متفوقاً على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة المهاجم الغاني أسامواه جيان، الذي سجل 128 هدفاً، خلال مسيرته مع العين.

وسجل لابا هدفه التاريخي، بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، ليضيف الهدف الثالث للعين في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 4-0 على حتا، بهذا الهدف، تخطى لابا رقم جيان، وأصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ النادي.

جيان، الذي لعب مع العين لمدة 4 مواسم (2011-2015)، سجل 128 هدفاً في 124 مباراة، وقدم 17 تمريرة حاسمة. من بين أهدافه، أحرز 29 هدفاً من ضربات جزاء، وسجل سوبر هاتريك مرة واحدة، وهاتريك في 5 مناسبات، كما سجل هدفين في 32 مباراة.

أما لابا، فقد وصل إلى 129 هدفاً في 157 مباراة مع العين منذ انضمامه في 2019، كما قدم 26 تمريرة حاسمة، وسجل 29 هدفاً من ضربات جزاء. يتميز لابا بسجل حافل من الأرقام المميزة، حيث سجل سوبر هاتريك 4 مرات، وهاتريك في 4 مناسبات، وسجل ثنائية في 22 مباراة.

رغم أن جيان حقق هذه الأرقام في عدد أقل من المباريات، مقارنة بلابا، إلا أن الكثير من العوامل كانت تصب في مصلحته بفترته مع العين، حيث عاش جيان فترة العين الذهبية على المستوى المحلي بوجود نخبة لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم صانع الألعاب عمر عبدالرحمن، ما أدى إلى تحقيق العين في فترته 3 ألقاب دوري في 4 مواسم، منها اثنان على التوالي.

في المقابل، فإنّ قدوم لابا تزامن مع فترة تراجع كبير في مستوى العين، ما أدى إلى أن يكون لابا الرهان الأول والأخير في كل المحافل، الأداء الثابت للمهاجم التوجولي يجعله أحد أبرز النجوم في تاريخ العين. يُذكر أن لابا سجل 15 هدفاً ضد الوصل، و11 هدفاً ضد الجزيرة، و9 أهداف ضد الشارقة وشباب الأهلي، و5 أهداف ضد الوحدة، و3 أهداف ضد النصر، ما يؤكد تأثيره الكبير في المباريات الكبرى والحاسمة. وقد نال لابا كودجو لقب هداف الدوري في 3 مواسم هي 19/20 و21/22 و22/23.

لابا ليس مجرد هداف عادي؛ فقد كان وما زال يؤدي دوراً حاسماً في نجاحات العين المحلية والقارية. ولا يمكن لأحد أن ينسى أهدافه في نهائي دوري أبطال آسيا الذي حققه العين رغم دخوله بديلاً. وبفضل أهدافه الحاسمة وأدائه المتواصل على مدار السنوات الخمس التي قضاها مع الفريق، ساعد العين في تحقيق عدة ألقاب محلية كذلك.