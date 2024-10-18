أوزيل يُفضّل جولر على ميسي ورونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



عندما سُئل الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل عن لاعبه المفضّل، لم يقل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإنما اختار النجم التركي الشاب أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأمضى أوزيل أمضى فترة ناجحة لاعباً في ريال مدريد من 2010 إلى 2013، قبل أن يغادر النادي إلى أرسنال الإنجليزي، ولا يزال يحتفظ بذكريات رائعة في «السانتيجو برنابيو».

وفي تصريحاته التي نقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، طُلب من أوزيل أن يختار بين «الأسطورتين» ميسي ورونالدو الذي كان زميلاً له في «الريال»، غير أن إجابة النجم الألماني كانت مفاجئة للجميع، لأنه لم يختر أياً من الاثنين، وإنما اختار لاعباً ثالثاً لم يخطر على عقل أحد، وقال بحسم: أردا جولر.

ورغم أن جولر لم يلعب أساسياً كثيراً في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال»، حيث لم يبدأ أساسياً إلا في 3 مباريات فقط من 11مباراة لعبها في مختلف المسابقات، خلال الموسم الحالي، إلا أنه يُعتبر نجماً يشار إليه بالبنان مع منتخب بلاده، ونجح هذا الشهر في تسجيل هدف من أهداف المنتخب التركي في مرمى آيسلندا خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما سبق أن تألق مع منتخب بلاده أيضاً، خلال كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024».

جدير بالذكر أنه عند توقيع جولر لريال مدريد قبل أكثر من عام، وتحديداً في يوليو 2023، اعترف للصحفيين، عندما سألوه عن مثله الأعلى في ملاعب كرة القدم، قال: مسعود أوزيل الذي «كال» بدوره كلمات الإطراء والمديح للنجم الشاب وقتها، وقال: «أفكر في لاعب أفضل مني يرتدي القميص 10، وأتمنى أن يحفظه الله، إنه أردا جولر.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على سيلتا فيجو «السبت» في الجولة العاشرة للدوري الإسباني «الليجا»، ويأمل جولر أن يشارك أساسياً في المباراة، ويكمل المربع الهجومي المكون من البرازيليين فينيسيوس جونيور وردوريجوجوس، ومعهما الإنجليزي جود بلينجهام، على أمل ألا يكون الفرنسي كيليان مبابي شفي تماماً من إصابته، ويشارك بدلاً منه.



