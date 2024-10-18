أبوظبي تستقبل «جولة العالمية» لألقاب «السيتي»

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت جولة كأس اللقب الرابع على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى الإمارات، وتستمر إلى الأحد المقبل، ويمكن لعشاق النادي العريق إلقاء نظرة على كأس «البريميرليج»، وكأس العالم للأندية، وكأس درع المجتمع، بعد موسم 2023-2024 التاريخي.

وتتاح الفرصة أيضاً للمشجعين لقاء اللاعب أوسكار بوب، والأسطورة نيدوم أونوها، وحضور الفعالية العائلية المجانية التي ينظمها النادي لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في مدينة زايد الرياضية الأحد.

وكشف «السيتي» عن مزيد من التفاصيل حول زيارة الجولة العالمية للقب الموسم الرابع على التوالي، والتي تقدمها شركة الاتحاد للطيران، الشريك الرسمي للنادي، إلى الإمارات، لتمنح الجماهير والمشجعين فرصة لمشاهدة الكؤوس الشهيرة التي أحرزها الفريق في الموسم التاريخي للفريق، والذي شهد إحراز اللقب الرابع على التوالي.

وتعد الإمارات أحدث محطة ضمن الجولة العالمية، حيث يصل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة كأس العالم للأندية، ودرع المجتمع، والتي تمثل النجاحات التي يحققها الفريق عاماً بعد عام.

وضمن الاحتفالات، يمكن لمشجعي مانشستر سيتي متابعة عرض مباشر مجاني لمباراة مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون الأحد، حيث تبدأ المباراة في الساعة الخامسة مساءً في مدينة زايد الرياضية، أبوظبي. وبالإضافة إلى التقاط الصور مع الكؤوس، ومقابلة أسطورة النادي نيدوم أونوها وتميمة الفريق «مونشستر»، ولدى المشجعين أيضاً فرصة للتفاعل مع التصميم الجديد لغرفة أحذية لاعبي الفريق الأول، وحضور جلسة نقاش يتحدث خلالها أوسكار بوب ونيدوم أونوها واليوتيوبر FG.

وقال بوب «21 عاماً»: «سعيد بالمشاركة في الفرصة الرائعة للانضمام إلى جولة الكؤوس للقب الموسم الرابع على التوالي، وأتطلع إلى لقاء مشجعينا وجمهورنا الكبير في الإمارات، إنني سعيد بوجودي مع جمهور النادي في الفعالية بمدينة زايد الرياضية، ومن المتوقع أن تكون مباراة تنافسية للغاية أمام ولفرهامبتون، ومن المهم لنا أن نستهل المنافسة بقوة بعد فترة التوقف الدولي».

وقال نيدوم أونوها : «إن لقاء مشجعينا في الإمارات يعد تجربة خاصة، كما أن إحضار كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي إلى المنطقة لحظة رائعة لمشجعينا المخلصين».