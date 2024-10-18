«بيرننج آش» تنتزع لقب كأس الوثبة في أميركا



عصام السيد (أبوظبي)



اكتسحت المهرة «بيرننج آش» لنيكول وأندريا روجري، منافسيها بفارق 12,25 طول في سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة «امهار وأفراس» في سن ثلاث سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار لون ستار بارك الرملي بالولايات المتحدة الأميركية، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وشارك في السباق البالغ طوله 1300 متر، وجائزته 15 ألف يورو، 6 خيول ناشئة، بعد انسحاب أبتاون فيمي ماجيك، وتميز السباق بالقوة والتحدي، ولكن الكلمة الأخيرة كانت للمهرة «بيرننج آش»، بإشراف نيكول روجري، وقيادة فيكتور اوريتا.

وجاء فوز المهرة البطلة «بيرننج آش» البالغة من العمر ثلاث سنوات، ناجزاً بالسباق البالغ طوله 1300 متر، حيث سيطرت ابنة «بيرننج ساند» على مجريات السباق السريع، اعتباراً من المنعطف الأخير، وبدأت في توسيع الفارق بينها، وبين منافساتها ليصل الى 12,25 طول، ومسجلة زمناً وقدره 1:30:18 دقيقة.

وحلت في المركز الثاني المهرة «وما ماجيك سليبرس» لريتا ديلون، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «وما ناس بامبلر» للمالكة لوري إيثال.