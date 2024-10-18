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الرياضة

«هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم للشباب بأستراليا

«هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم للشباب بأستراليا
18 أكتوبر 2024 13:30

 
أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الرياضات الشتوية، مشاركة منتخب هوكي الجليد في كأس العالم للشباب المستوى الثاني«A»، في أستراليا خلال مارس 2025، والنسخة الجديدة من بطولة آسيا للسيدات، وأكدت فاطمة القبيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية، التزام الاتحاد بتوفير البيئة المثالية لتطوير هذه الرياضة، من خلال البرامج التدريبية، وزيادة فرص التنافس على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن الاتحاد، برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، يتبنى العديد من الخطط الاستراتيجية لزيادة انتشار رياضة هوكي الجليد، والتركيز على تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، وصولاً إلى تحقيق رؤيته في أن يصبح منتخب الإمارات ضمن النخبة الأفضل، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبطولة الشهر المقبل.

الإمارات
هوكي الجليد
اتحاد الرياضات الشتوية
أستراليا
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