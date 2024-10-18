الإصابة تمنع أوساكا من «بان باسيفيك»



طوكيو (أ ف ب)



انسحبت اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربع بطولات جراند سلام في التنس، من دورة «بان باسيفيك» الأسبوع المقبل في طوكيو بسبب إصابة في الظهر.

ولم تخض أوساكا «27 عاماً» المصنّفة أولى سابقاً أي مباراة، منذ انسحابها من مواجهة الأميركية كوكو جوف، في ثمن نهائي دورة بكين في الأول من الشهر الحالي.

وكان من المقرر أن تشارك اليابانية في دورة «بان باسيفيك» ببطاقة دعوة، لكن المنظّمين قالوا إنها «ستغيب بسبب إصابة في أسفل الظهر».

وخاضت أوساكا المتوّجة في 2019، دورتها الأولى في بكين، تحت إشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأميركية السابقة سيرينا وليامز.

ولم تستعد اليابانية إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في يناير، بعد إنجاب طفلتها شاي في يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة راهناً في المركز 58 عالمياً، وأفضل ما حققته منذ عودتها هو بلوغ ربع نهائي دورتين.

وستكون الصينية جنج تشينوين، الفائزة بالذهب الأولمبي في باريس 2024، المصنفة أولى في الدورة.