الجمعة 18 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإصابة تمنع أوساكا من «بان باسيفيك»

الإصابة تمنع أوساكا من «بان باسيفيك»
18 أكتوبر 2024 14:10

 
طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سينر وألكاراز إلى نهائي «الملوك الستة» في السعودية
كولينز.. «القصة لم تنته»!


انسحبت اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربع بطولات جراند سلام في التنس، من دورة «بان باسيفيك» الأسبوع المقبل في طوكيو بسبب إصابة في الظهر.
ولم تخض أوساكا «27 عاماً» المصنّفة أولى سابقاً أي مباراة، منذ انسحابها من مواجهة الأميركية كوكو جوف، في ثمن نهائي دورة بكين في الأول من الشهر الحالي.
وكان من المقرر أن تشارك اليابانية في دورة «بان باسيفيك» ببطاقة دعوة، لكن المنظّمين قالوا إنها «ستغيب بسبب إصابة في أسفل الظهر».
وخاضت أوساكا المتوّجة في 2019، دورتها الأولى في بكين، تحت إشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأميركية السابقة سيرينا وليامز.
ولم تستعد اليابانية إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في يناير، بعد إنجاب طفلتها شاي في يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة راهناً في المركز 58 عالمياً، وأفضل ما حققته منذ عودتها هو بلوغ ربع نهائي دورتين.
وستكون الصينية جنج تشينوين، الفائزة بالذهب الأولمبي في باريس 2024، المصنفة أولى في الدورة.

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
آخر الأخبار
سقوط أمطار
علوم الدار
أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 18:41
جوارديولا: لا أهمية لمكان ولادة مدرب المنتخب!
الرياضة
جوارديولا: لا أهمية لمكان ولادة مدرب المنتخب!
اليوم 19:25
عجمان يتخطى خورفكان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الرياضة
عجمان يتخطى خورفكان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة
اليوم 19:23
بوتين يلتقي مجموعة من الصحفيين
الأخبار العالمية
بوتين يعلّق على محادثات محتملة مع أوكرانيا
اليوم 19:20
الشارقة يكسب النصر بـ «ثنائية» ويتأهل إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضة
الشارقة يكسب النصر بـ «ثنائية» ويتأهل إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 19:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©