كروس يرشح «مدريدي» للكرة الذهبية



أنور إبراهيم (القاهرة)



مع اقتراب إعلان نتيجة الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، والتي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، تسود حالة من الاطمئنان والثقة أروقة ريال مدريد، لوجود عدد من نجومه ضمن قائمة الثلاثين المرشحين للفوز بها، وهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام، والإسباني داني كارباخال، والألماني توني كروس، وفوز أي منهم بالجائزة سيكون مستحقاً، وإن كان المرشح الأوفر حظاً، من واقع الأنباء المتواترة، خلال الفترة الأخيرة، هو البرازيلي فينيسيوس.

والفوز بها يثلج صدر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي الذي اعتاد على فوز نجمه السابق كريستيانو رونالدو بها، ومن بعده «المايسترو» الكرواتي لوكا مودريتش الذي لا يزال يتألق مع الفريق، رغم تجاوزه 38 عاماً.

وباستطلاع رأي توني كروس نجم الفريق المعتزل حديثاً، قال لصحيفة موندو ديبورتيفو: «لست مهتماً بمن يفوز بهذه الجائزة، ولا تعنيني في شيء، ولا أسعى للحصول على أي مكافأة جديدة أياً كان نوعها.

وأضاف كروس الذي قدّم موسماً رائعاً 2023-2024، مع «الريال» أسهم فيه بقوة في الفوز بالدوري الإسباني «الليجا» ودوري «الأبطال»: الكرة الذهبية ليست مهمة بالنسبة لي، ولكني أكون سعيداً إذا فاز بها أحد لاعبي ريال مدريد، فينيسيوس يستحقها، وكذلك بيلينجهام وكارباخال أيضاً، أما أنا فلا أهتم بهذا الأمر.

وبعيداً عن الكرة الذهبية، تحدث كروس عن الكيفية التي تسير بها حياته، بعد أن اعتزل كرة القدم نهائياً، وقال: أشعر بأنني في حالة جيدة جداً، وإذا ما قررت شيئاً، فلابد أن أكون مقتنعاً به وأفعله، ولكن هذا لا يعني أن الأمر لم يكلفني شيئاً، ونحن نعاني أشياء أخرى في حياتنا غير كرة القدم.

وأضاف: أكون سعيداً عندما أرى الناس تتحدث عني بصورة إيجابية، ويعبرون لي عن افتقادهم لي في ملاعب كرة القدم، وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أنني قمت بدوري على أكمل وجه.