الهاجري: ندرس استضافة «مونديال الطاولة»

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬



كشف المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن الاتحاد يدرس استضافة بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2027، أو نسخة 2028، حيث توجد رغبة جدية في تنظيم الحدث، وفرص الإمارات كبيرة للفوز بالاستضافة، مضيفاً أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد يدرس الموضوع، ويتخذ القرار المناسب.

وجاءت تصريحات الهاجري على هامش ختام النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للناشئين والشباب لكرة الطاولة، التي أقيمت على مدار 4 أيام بصالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة فيها 196 لاعباً ولاعبة من 29 دولة.

وأشاد الهاجري بالنجاح الذي حققته بطولة الإمارات الدولية للناشئين والشباب، بفضل المشاركة القياسية في هذه الفئة العمرية، وحرص العديد من دول العالم على الحضور والاستفادة من الاحتكاك القوي من 29 دولة، خاصة في ظل مشاركة نخبة من أفضل المصنفين على مستوى العالم.

وأضاف أن الاتحاد الدولي أشاد بالتنظيم والنجاح الذي حققته النسخة الثانية، وبقوة المستوى الفني للمباريات، مؤكداً أن البطولة حققت أهدافها، فنياً وتنظيمياً.

وفيما يتعلق بالاستفادة التي تحققت للاعبي الإمارات في دولية الشباب والناشئين، قال: «أشركنا أكبر عدد من اللاعبين، سواء من المنتخبات أو الأندية، بموافقة من الاتحاد الدولي، حيث أتحنا لهم الفرصة للاحتكاك مع لاعبين مصنفين على المستوى العالم، وبالتالي اكتساب الخبرة والتجربة في اللعب مع مستويات قوية، الأمر الذي ينعكس على أدائهم في بقية مسيرتهم.

حضر اليوم الأخير من البطولة وتتويج الفائزين، المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، وإبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد خوري، ممثل مجموعة شركات الموسى راعي البطولة.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير عن فوز الأوزبكي خوسين أسكندروف على الغيني غانيو عبد الرحمن 3-0، في المباراة النهائية، فيما فازت تشن تشي أن من الصين تايبيه، على الأوزبكية ماخليو ماشاريبوفا 3-0، في نهائي تحت 11 سنة بنات، وفي فئة تحت 15 سنة أولاد، فاز الصيني هيانج هو يفوز على مواطنته لي هوا 3-1، في نهائي صيني مكرر في عدد من الفئات، وفئة تحت 15 سنة بنات، فازت الصينية تشن شي يونج بالمركز الأول، بعدما تغلب على يي يي جيانج من الصين تايبيه 3-0.