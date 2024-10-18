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الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط: «وسام الصداقة» يتوج جهود «آسيوي الشطرنج» التطويرية

سلطان بن خليفة بن شخبوط: «وسام الصداقة» يتوج جهود «آسيوي الشطرنج» التطويرية
18 أكتوبر 2024 16:42


اوفا (وام)

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أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن الرياضة في دولة الإمارات تحظى باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة الدولة عالمياً، وترسيخ دورها وسيلة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، وإرساء قيم التسامح والصداقة والسلام.
وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، في تصريح، بمناسبة منحه وسام الصداقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي «روسيا قوة رياضية» في مدينة اوفا الروسية، تقديراً لمساهمته الكبيرة في نشر لعبة الشطرنج، «إن الاتحاد الآسيوي ساهم بشكل محوري وأساسي في تطور اللعبة على مستوى القارة، وتسهيل انتقال الاتحاد الروسي للشطرنج من الاتحاد الأوروبي إلى الآسيوي، ودعم وتطوير برامج الشطرنج في المدارس».
وتوجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا التكريم، والتقدير لجهود الاتحاد الآسيوي في التطور الذي تشهده اللعبة.
وأعلن استمرار البرامج التطويرية في الاتحاد الآسيوي، وتبني العديد من المبادرات الداعمة لزيادة ممارسي اللعبة، وتوسيع نطاق انتشارها لتشمل قطاعات واسعة في الدول الآسيوية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تسهم في الوصول إلى أفضل المستويات العالمية.
يذكر أن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حقق نجاحات ملموسة، خلال رئاسته الاتحاد الآسيوي، بزيادة عدد الاتحادات الأعضاء إلى 55 اتحاداً وطنياً، وتزايد الاهتمام بالأنشطة والبرامج في القارة تحت قيادته لتشمل بطولات ومعسكرات ومؤتمرات، واستحداث برامج لرعاية المواهب وتقديم جوائز التميز، ما ساهم في تتويج منتخبات القارة بالعديد من الألقاب العالمية، بما في ذلك أولمبياد الشطرنج الأخيرة، وألقاب بطولة العالم لفئتي الرجال والسيدات.

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