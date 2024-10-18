300 لاعب في بطولة «نجوم المستقبل» للكاراتيه

علي معالي (أبوظبي)



تنطلق السبت بطولة نجوم المستقبل التاسعة للكاراتيه، في افتتاح الموسم الجديد، ويتضمن اليوم الأول منافسات «الكاتا»، وفي اليوم الثاني «الكوميتيه»، بمشاركة تصل إلى 300 لاعب ولاعبة من المواطنين يمثلون مختلف أندية ومراكز التدريب، في المراحل السنية من البراعم وحتى الرجال والسيدات، على صالة نادي الشارقة «فرع الحزانة»، وهو حدث استثنائي بالنسبة للعبة على مدار السنوات الماضية.

أكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس لجنة إعداد الخطة العامة للموسم 2024- 2025، أن البداية تعد الأهم بالنسبة للاعب المواطن، وقال: تعتبر البطولة السنوية الداعم والرافد الأساسي للمنتخبات بكافة المراحل السنية، ونسعى من ورائها على مدار السنوات الماضية حتى وصلنا إلى المحطة التاسعة، إيجاد قاعدة يُمكن البناء عليها للمستقبل موسماً بعد الآخر».

قال راشد آل علي: «وصول عدد المشاركين إلى قرابة 300 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية مؤشر إيجابي للغاية، وفرصة أمام المدربين لاختيار أفضل العناصر التي يمكن الاستفادة من قدراتها في المراحل المختلفة».

وأضاف: «تم استحداث مسابقة جديدة، وهي بطولة «فرق جماعي تحمل اسم كأس نجوم الإمارات للأشبال والناشئين والشباب، والفرصة متاحة لكل لاعب ولاعبة لإثبات كفاءته، والتواجد ضمن قوائم المنتخبات، والمزيد من لاحتكاك واكتساب الخبرات».