كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل محطة مصر

أبوظبي (الاتحاد)



تحتضن جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم السبت المحطة الثانية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، ضمن سباقات النسخة الحادية والثلاثين للكأس الغالية.

ويأتي تنظيم الحدث المرموق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، كما تقام المحطة المصرية في ضوء الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الأخوية المميزة بين الإمارات ومصر، حيث تعتبر سباقات الكأس الغالية من أغلى فعاليات الخيل العربية في تاريخ مصر، في دلالة مهمة على دعم الإمارات الدائم لملاك ومربي الخيل العربي والحرص الكبير لرعاية جميع من يساهم في ازدهار سباقات الخيول العربية.

ويتضمن مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية بمحطته الـ 12 في مصر 6 أشواط، وسط مشاركة 55 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية، ما يؤكد التفاعل الكبير لملاك ومربي الخيول العربية في مصر مع سباقات كأس رئيس الدولة في كل عام.

وتبدأ سباقات الكأس الغالية بالشوط الأول على كأس الإمارات (سباق شروط) للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول هي: (كنعان أخناتون، تمام بدراوي، مبروكة سعفان، راوي، منصور مصر، ريان رباب، نمورة الطحاوية)، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات (سباق شروط) للبواني العربية المصرية الأصيلة الغشيمة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً هي: (عمير سعفان، المشهور، مفاجأة أخناتون، يدوم العز، برج الجزيرة، شهريار، رشيق الحمد، نايف بسيوني، الشريف مصر، ابن البلد، درة الطحاوية).

ويشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات (سباق شروط) للجياد والبواني العربية المصرية الأصيلة الرابحة، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 9 خيول هي: (راغد، مجد الطحاوية، حفيد بطل مصر، بشار سعفان، أريم، مملوك أخناتون، الحبيب، جلمود البوادي، غالي العامر).

ويقام الشوط الرابع الرئيسي على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول هي: (مناضل سعفان، بريق الأمل، دبيان الطحاوية، فهد الأمين، صبح صبح، حارس الأمين، مارد أخناتون).

كما يشهد الشوط الخامس الذي يقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 12خيلاً على كأس الإمارات (سباق شروط) للجياد والبواني العربية المصرية الأصيلة الغشيمة وهي: (دايما عامر، كيان، الموجي إسطبلات الأهرام، سلطان حمدون، آخر جمال، صادق بدراوي، حمدان بدراوي، أمبابي بندر، ماهر خيرت، فادي زاد، سميرة سعفان، أم أتش الحسن)، في حين يسدل الستار على مهرجان المحطة الـ 12 بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات (سباق شروط) للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، وسط منافسة 9 خيول هي: (تاحي الفريد، أميرة سعفان، المظ بدراوي، سراج بدراوي، إمبراطور، جمال مصر، مقبول أخناتون، شريف العامر، راعي).



من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نؤكد أهمية ومكانة المحطة المصرية في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية، وهي تمثل ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر»، مضيفاً: «حريصون على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر، وتقديم لهم هذا الحدث الاستثنائي من أجل تحقيق المشاركة الواسعة بالسباقات والفئات كافة، دعماً لمسيرة التطوير والتقدم للخيل العربي في مصر»، معرباً عن فخره بمحطة مصر التي تؤكد في كل عام المشاركة الواسعة والأصداء الاحتفالية بمكانة وقيمة الكأس الغالية.