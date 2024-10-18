أبوظبي.. «عاصمة السوبر» بـ «ألوان الأهلي والزمالك»



مصطفى الديب (أبوظبي)



أكملت اللجنة المنظمة للسوبر المصري في أبوظبي، جاهزيتها لانطلاقة الحدث الذي يقام من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة واستاد آل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوبترا.

وتقام «السبت» المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات نصف النهائي من البطولة، إذ يلتقي في المباراة الأولى الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان، وفي الثانية الأهلي مع سيراميكا كليوبترا على استاد محمد بن زايد، وكانت فرق الأهلي والزمالك، وبيراميدز، قد وصلت إلى أبوظبي، فيما يخوض فريق سيراميكا معسكراً في أبوظبي منذ أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة تخصيص ملعب الكريكيت في أبوظبي، مقراً لتدريبات الفرق المشاركة في البطولة، قبل الانطلاقة، على أن تجرى التدريبات الرسمية للأهلي وسيراميكا على الملعب نفسه، فيما تجرى تدريبات الزمالك وبيراميدز الرسمية على استاد آل نهيان.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري بـ 14 لقباً، يليه الزمالك بـ 4 ألقاب، فيما لم يسبق لكل من بيراميدز أو سيراميكا كليوبترا أن توج أحدهما باللقب، ويتطلع الأهلي لمواصلة رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجاً باللقب، فيما يأمل الزمالك التتويج باللقب ليحقق ثنائية السوبر المصري، والأفريقي الذي توج به الشهر الماضي على حساب الأهلي، وينافس بيراميدز على ثاني ألقابه بعد تتويجه بلقب كأس مصر أغسطس الماضي.

ويسعى سيراميكا للقب الثالث في تاريخه بعد تتويجه بكأس الرابطة المصرية مرتين على التوالي.

وتأتي استضافة أبوظبي للسوبر المصري وسط أجواء حماسية مثيرة، لاسيما وأن المنافسة على أشدها بين الغريمين التقليديين للكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث يسعى الأول للثأر من خسارة السوبر الأفريقي سريعاً أمام الزمالك، فيما تسعى مدرسة الفن والهندسة لتأكيد الجدارة وبداية موسم مثالية بحصد لقبي سوبر، أحدهما قاري والآخر محلي في أقل من شهر.

ويحتاج كل من الأهلي والزمالك للفوز في مباراتي نصف النهائي أمام سيراميكا وبيراميدز على الترتيب، فيما يسعى كل من سيراميكا وبيراميدز لتحقيق نصر بطابع خاص على حساب قطبي الكرة المصرية بالوصول للمباراة النهائية.

ويعد الأهلي صاحب القيمة التسويقية الأعلى بين الفرق الأربعة المشاركة في النسخة الحالية من السوبر المصري، حيث تبلغ قيمته 88. 30 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم. ويتقاسم لاعب الوسط إمام عاشور، والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، قائمة أعلى اللاعبين، من حيث القيمة التسويقية في الفريق، حيث تبلغ قيمة كل منهما 3 ملايين يورو.

ويبلغ معدل أعمار لاعبي الأهلي حالياً 26 عاماً و8 أشهر، ليوجد في المركز الثاني، كأعلى معدل في البطولة، بعد بيراميدز «28 عاماً و3 أشهر».

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك مبلغ 10. 17 مليون دولار، ويعد الجناح أحمد سيد زيزو، الأعلى قيمة تسويقية في الفريق بمبلغ 4 ملايين دولار.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، إلى إضافة لقب ثالث له في مسيرته مع الفريق، حيث استهل مشواره بالتتويج بلقب الكونفيدارالية في مايو الماضي، قبل أن يضيف إليه لقب السوبر الأفريقي الشهر الماضي.