خيول الإمارات تخوض تحدي «يوم الأبطال» في أسكوت



محمد حسن (دبي)



تخوض خيول الإمارات مواجهات قوية خلال سباقات «بريتش شامبيون داي» أو «يوم الأبطال»، أغنى أيام السباقات البريطانية، والذي يقام يوم السبت بمضمار أسكوت العريق في المملكة المتحدة، وتشارك في المهرجان الذي يسدل الستار على موسم السباقات في بريطانيا، نخبة من أفضل الخيول العالمية التي تسعى لوضع بصمتها وتسجيل اسمها في قائمة شرف الفائزين.

ويسعى نجم جودلفين «ترولرمان» للمحافظة على لقب كأس التحمل للمسافات الطويلة (3200 متر) للفئة الثانية الذي تُوِّج به العام الماضي، حيث تفوق بفارق عنق عن الجواد «كيبريوس»، أبرز خيول التحمل.

وخاض ابن الفحل «جولدن هورن» مشاركتين لاحقتين بإشراف جون وثيدي جوسدن، حيث حلَّ ثالثاً بسباق كأس دبي الذهبي دبي للفئة الثانية في مارس، قبل أن يخسر بفارق طول من «كيبريوس» عندما حلَّ وصيفاً بسباق الكأس الذهبية للفئة الأولى في رويال آسكوت.

ويخوض كل من «إليت ستاتيتس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«سونج الونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، تحدي الشوط الثاني على لقب كيبكو ستكيس للسرعة لمسافة 1200 متر.

وتمثل الإمارات المهرة «سي ثيم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، في الشوط الثالث كيبكو ستيكس للأفراس والمهرات، فيما يشهد الشوط الرابع مشاركة كل من «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ايس ماكس» للشيخ جمعة بن دلوك آل مكتوم.

ويشهد الشوط الخامس كيبكو ستيكس لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، حضوراً قوياً لخيول الإمارات عبر كل من «أنماط» لشادويل، و«رويال رايم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وينافس «النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في ختام فعاليات يوم الأبطال على لقب بالمورال هانديكاب لمسافة 1600 متر.