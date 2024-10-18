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الرياضة

«أبوظبي للدراجات» يوقع اتفاقية تعاون مع جيروت تونيك

«أبوظبي للدراجات» يوقع اتفاقية تعاون مع جيروت تونيك
18 أكتوبر 2024 18:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وقع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اتفاقية تعاون مع شركة جيروت تونيك، لتقدم الشركة خدمات متنوعة تتمثل في خصومات خاصة، وتقديم مكملات غذائية خاصة تساعد الدراجين على تطوير الأداء الرياضي، وجاءت الاتفاقية في إطار حرص النادي على دعم منتسبيه من اللاعبين واللاعبات للوصول إلى الجاهزية الكاملة في مختلف مشاركاتهم. وتقديم كل ما يساعدهم على ذلك.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها لمدة عامين، بحضور النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية ونيكولاس جيروت الرئيس التنفيذي لمجموعة GRIT + TONIC.COM، على تعزيز العلامة التجارية للشركة من خلال وضع شعارها على قمصان الفريق، ودعمها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي والموقع الإلكتروني الخاص بالنادي، ومن جانبها تقوم الشركة بتقديم العديد من التخفيضات المميزة لمنتسبي النادي، بما في ذلك تقديم منتجاتها للاعبين، خلال مشاركاتهم في السباقات، وأيضاً عرض منتجات الشركة لأفراد المجتمع.
وأكد النخيرة الخييلي أن النادي يحرص على استقطاب أفضل العلامات المتخصصة من أجل دعم منتسبيه في مختلف القطاعات، ومن أبرزها جانب المكملات الغذائية والتوعوية، إذ تقدم شركة جيروت تونيك العديد من هذه المكملات بأسعار مناسبة للاعبين ومنتسبي النادي، وكذلك القيام بالعديد من الورش التوعية الخاصة بكيفية رفع الأداء للرياضين، وتعزيز وعيهم الصحي.
وأضاف: «مستمرون في دعم منتسبي النادي للوصول إلى الجاهزية الكاملة في مختلف الجوانب التي تخص رياضة الدراجات، وذلك دعماً لهم على الأوجه كافة».
وأعرب نيكولاس جيروت: «نحن متحمسون للشراكة مع نادي أبوظبي للدراجات، أحد أكثر مجتمعات الدراجات الهوائية ديناميكية ونمواً في دولة الإمارات، إن التزامهم بتعزيز ثقافة ركوب الدراجات الهوائية، وتشجيع الرياضات التي تتطلب قوة التحمل يتماشى تماماً مع مهمتنا في تقديم مكملات غذائية خاصة تساعد الدراجين على تطوير الأداء الرياضي، كما نهدف إلى تغذية شغف وأداء الدراجين على كل المستويات، وضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه للتفوق في كل جولة».

 

 

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