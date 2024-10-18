«يو إف سي 308».. تجربة مفعمة بالنزالات في ياس



أبوظبي (الاتحاد)



تنظم «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، برنامجاً حافلاً بفعاليات النزال والتجارب الترفيهية، خلال الفترة من 21 - 27 أكتوبر، ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدي»، تتصدرها نزالات «يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي» يوم 26 أكتوبر في الاتحاد أرينا، والتي تشهد مواجهة مرتقبة على حزام وزن الريشة بين إيليا توبوريا، حامل لقب «يو إف سي» الحالي في هذا الوزن، والمصنف الثاني ماكس هولواي.

ويحظى جمهور رياضات النزال بفرصة مشاهدة نجوم «يو إف سي» عن قرب، خلال جلسات التدريب المفتوحة الأربعاء المقبل في ياس مول، إضافة إلى إمكانية حضور المؤتمر الصحفي الخميس في الاتحاد أرينا. ويستمع الجمهور، خلال المؤتمر الصحفي، إلى تصريحات نخبة من اللاعبين حول مبارياتهم المرتقبة، ما يعزز الأجواء الحماسية المحيطة بها.

ويشهد يوم الجمعة المقبل مزيداً من التشويق مع بدء فعالية قياس الوزن في الاتحاد أرينا، حيث تتخللها لحظات استثنائية مع صعود اللاعبين إلى الميزان أمام الجمهور قبيل النزال.

وتعود مجدداً منطقة المشجعين المفتوحة للجميع من 21 إلى 27 أكتوبر في ياس مول، ومن 23 إلى 27 أكتوبر في ياس باي، لتتيح المجال أمام هواة نزالات «يو إف سي» للقاء نجومهم المفضلين، والمشاركة في أنشطة وتجارب تفاعلية.

ويحتضن «أسبوع أبوظبي التحدي» كذلك بطولة محاربي الإمارات، بمشاركة كوكبة من نجوم النزال من المنطقة يوم 22 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي، وبطولة أبوظبي إكستريم في نسختها السادسة يوم 25 أكتوبر في مبادلة أرينا.