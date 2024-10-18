99 مشاركاً في «باورميت الإمارات للقوة البدنية»



دبي (الاتحاد)



تنطلق صباح السبت بطولة «باور ميت الإمارات» للقوة البدنية، والتي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بنسختها الـ 16، وبمشاركة 99 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

ويشرف على المنافسات، فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والسويد باتريك مدير البطولة، فضلاً عن طاقم محكمين من الإمارات وأوروبا.

وتتضمن إقامة 6 أوزان للإناث في أعمار الشابات والسيدات وبمشاركة 31 لاعبة، وهناك 7 أوزان لفئتي الرجال والشباب، وبمشاركة 68 لاعباً يتنافسون في فئات السكوات، والبنش بريس، والديد ليفت.

ووصف فيصل الغيص الزعابي، البطولة بأنها أحدى أهم الأحدث التي تشهدها رياضة القوة البدنية الإماراتية، لكونها تشهد مشاركة نخبة من أبرز الرياضيين المتنافسين، وبمشاركة لاعبي منتخب الإمارات، مما يعدها فرصة ثمينة لاستكشاف المواهب والاحتكاك الرياضي.