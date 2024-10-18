«قلب الدفاع» يعود إلى سان جيرمان بعد غياب طويل!

باريس (أ ف ب)



عاد قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي الذي لم يلعب منذ فبراير، إلى التمارين الجماعية لفريقه باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد خوضه تمارين بمفرده، اشتراك بطل العالم 2018 في الحصة الجماعية، بحسب ما أعلن النادي في بيان طبي.

وقد يسلك المدافع طريق المباريات مجدداً في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن اضطر للخضوع لجراحة في يناير عقب مضاعفة إصابته السابقة في وتر أخيل.

عانى الصيف الماضي من أوجاع عضلية في ساقه اليسرى، ما أعاق عودته إلى المستطيل الأخضر.

ولم يلعب ابن التاسعة والعشرين منذ فبراير 2023 أمام مرسيليا على ملعب فيلودروم.

قال مدربه الإسباني لويس إنريكي «لا يعرف أحد مدة التعافي التي يتطلبها هذا المسار، سأكون سعيداً في أن يساعدنا، يساعدني أصلاً في التمارين من خلال شخصيته».

وباستثناء المدافع لوكا هيرنانديز، والمهاجم البرتغالي جونسالو راموش، شارك جميع اللاعبين في تشكيلة الفريق في تمارين الجمعة، عشية استقبال ستراسبورج في الدوري المحلي.