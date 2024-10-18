السبت 19 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يكسب النصر بـ «ثنائية» ويتأهل إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»

الشارقة يكسب النصر بـ «ثنائية» ويتأهل إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»
18 أكتوبر 2024 19:19

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الوصل يتأهل إلى ربع نهائي الكأس بثلاثية أمام الوحدة
عجمان يتخطى خورفكان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة


حجز الشارقة مقعده في ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بالفوز على مضيفه النصر 2- صفر في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن دور الستة عشر، وسجل ثنائية «الملك» عثمان كامارا في الدقيقة 58، وكايو لوكاس في الدقيقة 82.
ومثل الفوز على النصر «وصيف النسخة الماضية»، الثاني على التوالي للشارقة في الدور الأول للبطولة الأغلى، بعد التفوق 2-1 في آخر مواجهة جمعت الفريقين موسم 2022- 2023، قبل أن يكمل «الملك» طريقه إلى التتويج بلقبه العاشر على حساب العين 14-13 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
وغابت الأهداف خلال الشوط الأول بعدما سيطر الحذر على مجريات اللقاء، رغم الأفضلية النسبية لـ «العميد» الذي سنحت له فرصة من تسديدة عثمان بوسعيد في الدقيقة 31، استحوذ عليها الحارس عادل الحوسني، وغابت في المقابل الفرص الحقيقية على مرمى أحمد شمبيه حارس «العميد» العائد لتشكيلة فريقه في المباراة الأولى في الموسم، بعد غيابه بداعي الإصابة.
ونال الشارقة الأسبقية في بداية الشوط الثاني بعدما افتتح عثمان كامارا التسجيل في الدقيقة 58، من كرة توغل بها لوان بيريرا بنجاح داخل منطقة «العميد»، قبل أن يمرر أرضية قابلها كامارا مباشرة داخل الشباك.
واندفع النصر بعد الهدف إلى الهجوم بهدف إدراك التعادل، في الوقت الذي اعتمد فيه الشارقة على المرتدات التي اتسمت بالخطورة.
ونجح كايو لوكاس في تأكيد تفوق «الملك» بالهدف الثاني في الدقيقة 82، بعد استحواذه على كرة من ركلة حرة، ليتوغل داخل المنطقة، ويطلق تسديدة قوية بيمناه عانقت شباك شمبيه. 

كأس رئيس الدولة
الشارقة
النصر
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يشهد جانباً من منافسات مهرجان الظفرة للهجن 2024
علوم الدار
حمدان بن زايد يشهد جانباً من منافسات مهرجان الظفرة للهجن 2024
اليوم 20:18
سقوط أمطار
علوم الدار
أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 18:41
انفجار صهريج وقود في نيجيريا
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى انفجار صهريج وقود في نيجيريا
19 أكتوبر 2024
«أبوظبي للغة العربية» يستعرض الحلول الرقمية في قطاع النشر في «جيتكس جلوبال 2024»
اقتصاد
«أبوظبي للغة العربية» يستعرض الحلول الرقمية في قطاع النشر في «جيتكس جلوبال 2024»
19 أكتوبر 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
وساطة إماراتية تاسعة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 190 أسيراً
اليوم 23:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©