الشارقة يكسب النصر بـ «ثنائية» ويتأهل إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



حجز الشارقة مقعده في ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بالفوز على مضيفه النصر 2- صفر في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن دور الستة عشر، وسجل ثنائية «الملك» عثمان كامارا في الدقيقة 58، وكايو لوكاس في الدقيقة 82.

ومثل الفوز على النصر «وصيف النسخة الماضية»، الثاني على التوالي للشارقة في الدور الأول للبطولة الأغلى، بعد التفوق 2-1 في آخر مواجهة جمعت الفريقين موسم 2022- 2023، قبل أن يكمل «الملك» طريقه إلى التتويج بلقبه العاشر على حساب العين 14-13 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول بعدما سيطر الحذر على مجريات اللقاء، رغم الأفضلية النسبية لـ «العميد» الذي سنحت له فرصة من تسديدة عثمان بوسعيد في الدقيقة 31، استحوذ عليها الحارس عادل الحوسني، وغابت في المقابل الفرص الحقيقية على مرمى أحمد شمبيه حارس «العميد» العائد لتشكيلة فريقه في المباراة الأولى في الموسم، بعد غيابه بداعي الإصابة.

ونال الشارقة الأسبقية في بداية الشوط الثاني بعدما افتتح عثمان كامارا التسجيل في الدقيقة 58، من كرة توغل بها لوان بيريرا بنجاح داخل منطقة «العميد»، قبل أن يمرر أرضية قابلها كامارا مباشرة داخل الشباك.

واندفع النصر بعد الهدف إلى الهجوم بهدف إدراك التعادل، في الوقت الذي اعتمد فيه الشارقة على المرتدات التي اتسمت بالخطورة.

ونجح كايو لوكاس في تأكيد تفوق «الملك» بالهدف الثاني في الدقيقة 82، بعد استحواذه على كرة من ركلة حرة، ليتوغل داخل المنطقة، ويطلق تسديدة قوية بيمناه عانقت شباك شمبيه.