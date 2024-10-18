عجمان يتخطى خورفكان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة



علي معالي (عجمان)



تأهل عجمان إلى دور الثمانية من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على خورفكان 2-1 في مباراة قوية ومثيرة، سجل لعجمان عبدالحميد صابري في الدقيقة 57، وجونيور في الدقيقة 66، ولخورفكان لورينسي من ضربة جزاء في الدقيقة 92، وشهدت المباراة طرد مدافع عجمان سعود سعيد في الدقيقة 85.

كانت الدقيقتان 16 و17 الأخطر والأجمل في الشوط الأول، حيث ضاعت فرصة التقدم لكل فريق، بواقع فرصتين لعجمان وواحدة لخورفكان، عندما سدد ماتيوس دي أندرادي لخورفكان، وقف له القائم الأيسر لحارس عجمان بالمرصاد، لترتد الهجمة سريعة لعجمان، ويسدد جونيور فليمنجز، ينقذها حارس خورفكان، وأخرى من وليد أزارو ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني وضحت رغبة «البرتقالي» في الفوز ونجح في إحراز هدفين، الأول في الدقيقة 57 عن طريق «البديل» عبدالحميد صابري بمهارة عالية، بعد خطأ من دفاع خورفكان، والثاني بتوقيع جونيور في الدقيقة 66، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، يقلص لورينسي الفارق بهدف من ضربة جزاء.