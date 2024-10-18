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الرياضة

جوارديولا: لا أهمية لمكان ولادة مدرب المنتخب!

جوارديولا: لا أهمية لمكان ولادة مدرب المنتخب!
18 أكتوبر 2024 19:25

 
لندن (أ ف ب)

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قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إن «الألماني توماس توخيل المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا لكرة القدم يستحق دعماً غير مشروط»، بعد انتقادات لقرار الاتحاد المحلي بتعيين مدرب أجنبي.
وتوخيل هو ثالث مدرب أجنبي للمنتخب الإنجليزي، فأثار تعيينه جدلاً كبيراً عما إذا كان هذا المنصب يجب أن يذهب لمدرب محلي.
واعتذر توخيل الذي سيستلم مهامه في 1 يناير المقبل، مازحاً لاستحواذه على جواز سفر ألماني خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، وأقر أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيغني النشيد الوطني قبل المباريات.
واتهمت بعض الجماهير الإنجليزية المتفانية الاتحاد المحلي بخيانة إرثهم من خلال تعيين مدرب بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي سابقاً.
لكن جوارديولا يصرّ على أن لا أهمية لمكان ولادة مدرب المنتخب، لأن الانتقادات ستكون بنفس الشراسة إذ سارت النتائج بشكل سيئ.
قال المدرب الفذ لمراسلين صحفيين الجمعة «لا نقرر أين نولد، الوالد والوالدة يقرران ذلك ونبصر النور بعد تسعة أشهر، لم أقرر أن أكون كاتالونياً، لم تقرروا أن تكونوا من إنجلترا، يقرر الاتحاد تعيين مدرب أجنبي بسجل رائع، وجهة نظري أني سأدعمه دون قيد أو شرط».
تابع المدرب الذي قاد السيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة في رقم قياسي «إذا فاز سينال الثناء وإذا خسر سيدمرونه، لكن الجنسية لا تهم».
وارتبط اسم جوارديولا بهذا المنصب، بعدما أشارت تقارير إلى محاولة الاتحاد الإنجليزي مفاوضته بعد رحيل جاريث ساوثجيت، إثر الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
وعما إذا كان تحدث مع الاتحاد الإنجليزي، رفض الإجابة «توماس توخيل هو المدرب، لذا انسوا الأمر، أنا مدرب مانشستر سيتي، هذا هو الأهم، الباقي ليس مهماً».
وآخر ثلاثة مدربين للأسود الثلاثة كانوا من إنجلترا: روي هودجسون، سام ألاردايس وساوثجيت.
أما آخر مدرب أجنبي فكان الإيطالي فابيو كابيلو بين 2008 و2012، فيما دربهم السويدي الراحل سفن- جوران إريكسون بين 2001 و2006.
قال جوارديولا «أعرف أننا فخورون بالمكان الذي نأتي منه، لكن العالم واسع، يجب أن تكون منفتحاً، لا أحب أن ينتقد الناس لمجرد أن شخصاً ما يأتي من مكان مختلف».
وربما تأثرت وجهة نظر جوارديولا بعد إقراره بأنه قد يهتم بتدريب منتخب وطني عندما يرحل في نهاية المطاف عن السيتي.
قبل رحلته لمواجهة متذيل ترتيب الدوري ولفرهامبتون الأحد، تردد غوارديولا عندما سئل عن خططه المستقبلية «علي أن أقرر، قلتها مرات عدة، لم أتخذ قراراً بعد، عندما أتخذ القرار سأبلغكم، 100%، قلقي الوحيد هو ولفرهامبتون».
وأردف «أنا واثق من أن النادي يملك خططاً للفترة ما بعد بيب، سيحصل هذا الأمر عاجلاً أم آجلاً، ويجب أن يستعدوا لذلك، لن تكون مفاجأة».


 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
برشلونة
توماس توخيل
تشيلسي
بايرن ميونيخ
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