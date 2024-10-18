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الرياضة

إيقاف مدرب نوتنجهام 3 مباريات

إيقاف مدرب نوتنجهام 3 مباريات
18 أكتوبر 2024 19:51

 
لندن (أ ف ب)

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تعرض البرتغالي نونو سانتو مدرب نوتنجهام فوريست الإنجليزي لكرة القدم لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة 55 ألف جنيه استرليني (72 ألف دولار)، بعد طرده في مباراة برايتون.
ورفع الحكم روبرت جونز البطاقة الحمراء في وجه مدرب الاتحاد السعودي السابق، بسبب رد فعله العنيف على طرد لاعبه مورجان جيبس-وايت، خلال التعادل 2-2 على ملعب أميكس في 22 سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة.
وقبل المدرب تهمة سوء السلوك الموجهة إليه من الاتحاد المحلي، ويتابع فريقه من المدرجات في المباريات الثلاث المقبلة، بينها مواجهة الاثنين أمام ضيفه كريستال بالاس في ختام المرحلة الثامنة من «البريميرليج».
وتعرض جيبس-وايت لعقوبة الإيقاف لمباراة واحد وغرامة 20 ألف جنيه، لدوره في مشاهد التوتر التي تلت بطاقته الصفراء الثانية ضد برايتون.

الدوري الإنجليزي
نوتنجهام
برايتون
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