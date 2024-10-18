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الرياضة

أوديجارد يزف «الخبر السار» في أرسنال

أوديجارد يزف «الخبر السار» في أرسنال
18 أكتوبر 2024 20:06


لندن (أ ف ب)

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اقترب النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال من استعادة لياقته البدنية، بعد إصابة أبعدته لفترة عن الملاعب، وقد يكون جاهزاً لمواجهة الغريم ليفربول الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفقاً لما قاله مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.
وكان أوديجارد غاب عن المباريات بعد إصابة في كاحله خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن لاعب الوسط لم يشارك مع أرسنال منذ نهاية أغسطس، لم يخسر الفريق أي مباراة في الدوري، وهو يلاحق المتصدر ليفربول بفارق نقطة قبل مواجهة بورنموث السبت في المرحلة الثامنة.
وقال أرتيتا إن اللاعب لن يكون جاهزاً هذا الأسبوع، لكن سيتم تقييم الوضع قبل مواجهة شاختار دانيتسك الأوكراني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وليفربول لاحقاً.
وأضاف «لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً لهذه المباراة. ستكون الأمور مغايرة في الأسبوع المقبل، لكن مجدداً، في تلك المرحلة الأخيرة من عملية التعافي التي هو فيها الآن، ولأنه يقوم بالفعل بالكثير من الأمور، يجب أن يكون مرتاحاً باللعب خاصة مع الكرة».
وتابع المدرب الذي أعاد أرسنال إلى المنافسة على لقب الدوري في الموسمين الماضيين «أعتقد أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لمعرفة مدى اقترابه من التعافي».
وقلّل أرتيتا من مخاوف أن يكون الجناح بوكايو ساكا غير جاهز بعد إصابته خلال مباراة منتخب إنجلترا واليونان، ضمن دوري الأمم الأوروبية، ما أبعده عن مواجهة فنلندا.
وأشار المدرب إلى أنه سيتخذ قراراً في وقت متأخر حول جاهزية اللاعب، قائلاً «ليست إصابة خطيرة».
في المقابل، قدّم أرتيتا أخباراً جيدة حول الألماني كاي هافيرتز الذي استُبعد عن مواجهتي منتخب بلاده مع البوسنة والهرسك وهولندا بسبب إصابة في الكاحل.
قال «كانت لديه بعض المشكلات، وقد تعاملنا مع ذلك، لقد كان رائعاً، لديه تواصل جيد للغاية مع المنتخب الوطني والمدرب هانزي فليك».
وتابع «في حال تمرن بشكل جيد اليوم لديه فرصة جيدة بأن يكون جاهزاً ويلعب».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
مارتن أوديجارد
ميكيل أرتيتا
ليفربول
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