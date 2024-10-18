بوستيكوجلو: توتنهام يواجه السخرية بسلاح النجاح



لندن (د ب أ)



تحدى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، لاعبيه بالتخلص من السخرية المحيطة بالفريق، وإثبات أن ذلك خاطئاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن توتنهام كان متقدماً بهدفين، قبل أن يخسر بثلاثية قبل فترة «روزنامة» التوقف الدولي، وهي المرة العاشرة التي يتقدم فيها الفريق بهدفين أو أكثر، في بطولة الدوري الإنجليزي، ثم يخسر المباراة.

وتعزز مواجهة وستهام السبت، السخرية من توتنهام، وذلك بعد المباراة التي تعادل فيها الفريقان 3-3 في عام 2020، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث كان توتنهام متقدماً بثلاثية، وفي الوقت الذي لم تعجب فيه المدرب بوستيكوجلو الانتقادات، واعتبرها غير ذات أهمية، فإنه أكد أن الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي النجاح.

وقال المدرب الأسترالي: «لقد قلت إنها عشر مرات، لكن العشر مرات لم تكن معي، لذا امنحني بعض الوقت، دعني أفعل ذلك عشر مرات ثم تحدث عن ذلك، لكن يجب عليك تقبل ذلك».

وأضاف: «يسعى الكثيرون إلى إيجاد الطرق التي تجعلك تتألم أكثر، ويضعون أصبعهم على الجرح ليروا إذا كنت مستعداً لتحمل ذلك، لذلك عليك التأكد من أن الأمور تسير على ما يرام».

وقال بوستيكوجلو: «هناك طريقة واحدة لتغيير ذلك، إذا أردنا تغيير صورتنا، فهذا لن يأتي من خلال أن نطلب من الآخرين عدم السخرية منا، بل سيأتي عن طريق إثباتنا بأننا فريق مثابر ولديه إصرار على النجاح».