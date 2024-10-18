هامبورج يرفض التعاقد مع مهاجم الأهلي المصري!

هامبورج (د ب أ)



نفى شتيفن باومجارت، مدرب فريق هامبورج، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، الإشاعات التي تشير إلى أن ناديه يفكر في التعاقد مع المهاجم إريك ماكسيم تشوبو موتينج أو أنطوني موديست.

وانتشرت هذه الإشاعات، لأن مهاجم هامبورج روبرت جلاتسيل سيغيب لعدة أشهر بسبب إصابة في العضلة المقربة. يذكر أن تشوبو موتينج، المولود في هامبورج، لم ينضم لأي ناد منذ انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

كما أن موديست بلا نادٍ حالياً، بعد انتهاء عقده مع الأهلي المصري، علماً بأنه لعب لعدة أندية ألمانية منها كولن، الذي دربه باومجارت في السابق.

وقال باومجارت: «يجب أن تقول عن تشوبو : رجل رائع، لا يجب علينا أن نتحدث عن مهارته أيضاً، ولكنه لاعب لم يشارك كثيراً في كرة القدم خلال آخر ثلاثة أشهر».

وأضاف: «قرأت في إحدى صحف كولن أن موديست كان مشكلة، ولكن بصراحة أي مهاجم متاح في أي مكان لن يكون مشكلة بالنسبة لنا الآن».

وقال باومجارت أنه يفضل أن ينظر للاعبيه المتاحين، حيث يسعى بطل أوروبا السابق مرة أخرى في العودة للبوندسليجا التي هبط منها في عام 2018.

وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي أن نثق في فريقنا، هذا ما نفعله». ويلتقي هامبورج، في عطلة نهاية الأسبوع، مع ماجديبورج، الذي يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية، برصيد 16 نقطة بفارق نقطة أمام هامبورج صاحب المركز الخامس.

وقال باومجارت: «يمكنني القول أننا سنبدأ برانسفورد يبواه كونيجسدورفر وديفي سيلكه يوم الأحد، وأعتقد أن فريقي يملك لاعبين شابين جيدين هما أوتو ستانجي وعمر سيلا، الذي يقوم بعمل جيد في الدرجة الرابعة والبوندسليجا تحت 19 عاماً».