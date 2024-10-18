لوفتوس-تشيك: جميع الفرق تريد التغلب على ميلان



لندن (د ب أ)



أعرب روبن لوفتوس-تشيك، لاعب ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن أعتقاده بأن يقدم أودينيزي أقصى ما عنده في المباراة التي تجمعهما السبت في الدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الفريقين يفصلهما مركز واحد ونقطتان، وتحقيق أودينيزي للفوز سيجعله يتفوق على ميلان، ويتواجد في المراكز الخمس الأولى بجدول الترتيب.

وقال لوفتوس-تشيك لقناة ميلان التليفزيونية: «أعتقد أن أي فريق يواجه ميلان يحاول أن يقدم أقصى ما عنده، ويحاول التغلب علينا».

وأضاف: «هذا ما يحدث عندما تلعب مع أحد الأندية الكبرى، هذه الفرق تريد أن تتغلب عليك، ونتوقع مباراة صعبة، يقومون بعمل جيد، ولديهم عدد جيد من اللاعبين الجيدين، لذلك سيكون اختباراً صعباً لنا، ولكننا نلعب على أرضنا، ونتوقع أن نفوز بتلك المباريات عندما نلعب أمام جماهيرنا». ويتوقع أن يعود لوفتوس-تشيك عقب تعرضه لإصابة عضلية، ولكن سيفتقد ميلان لجهود ثيو هيرنانديز، الذي سيبدأ عقوبة الإيقاف لمباراتين، عقب حصوله على بطاقة حمراء أمام فيورنتينا في مباراة الفريق الأخيرة، بينما يغيب أيضاً ماركو سبورتيلو ودافيدي كاليبريا.

من جانبه قال كوستا رونجايتش، مدرب أودينيزي للموقع الرسمي: «نبذل أقصى ما في وسعنا لكي نصعب المباراة عليهم، ولكي نتأكد أنهم لن يستطيعوا إظهار مهارتهم الكبيرة في الملعب».

وأضاف: «راضٍ عن أدائنا حتى الآن، يجب أن نتحلى بشجاعة أكبر في بداية المباراة، وأن نبذل المزيد من الطاقة داخل الملعب، وإذا قمنا بكل شيء بشكل صحيح سنحقق نتيجة إيجابية، ولكن يجب أن نبدأ بشكل جيد، يمكن حسم المباراة في ثلاث أو أربع دقائق».