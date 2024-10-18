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الرياضة

إيدي هاو: سعيد لانتهاء التفكير في بديل ساوثجيت!

إيدي هاو: سعيد لانتهاء التفكير في بديل ساوثجيت!
18 أكتوبر 2024 21:45

لندن (د ب أ)

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قال إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، إنه لم يتم دعوته لمقابلة مع الاتحاد الإنجليزي للعمل مدرباً للمنتخب، لكنه لم يستبعد أن يتولى المهمة يوماً ما.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن عن تعيين الألماني توماس توخيل مديراً فنياً للفريق خلفاً لجاريث ساوثجيت، ووقع المدرب البالغ 51 عاماً على عقد لمدة 18 شهراً، حتى نهائيات كأس العالم 2026.
وربما كان مدرب نيوكاسل هو الأوفر حظاً لتولي منصب مدرب المنتخب الإنجليزي وفقاً لمسيرته، لكنه حينما سئل عما إذا كان قد تم التفاوض معه حول الأمر، قال: «لا لم يحدث ذلك».
وقال هاو أيضاً إنه لم يكن هناك أي تواصل من الاتحاد الإنجليزي.
وكان مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قد أكد أنه كان هناك عشرة مرشحين تم التحدث معهم، ومنهم بعض المدربين الإنجليز.
وقال هاو إنه ممتن لأن بعض التفكير في هوية خليفة ساوثجيت قد انتهى، لكنه قال إنه قد يكون مهتماً بذلك في المستقبل.
وأضاف: «لم يكن هناك من هو أكثر سعادة مني برؤية توماس توخيل يتولى المنصب، وكان ذلك جيداً لأنه كان هناك بعض التفكير، ليس بالنسبة لي، لكن يمكنك رؤية أن الأمر مزعج في بعض الأحيان، حينما تقرأ ما يكتب حول ذلك، وكلما كان التركيز على نيوكاسل، وهو ما يهمني أيضاً، كان ذلك أفضل».
وبسؤاله عن اهتمامه بالوظيفة يوما ما قال هاو: «من يعرف؟ قلت دائماً إنه لا يمكنك التوقع بما سيحدث في عالم التدريب، لا يمكنك التخطيط لفترة طويلة، أنا لا أفعل ذلك».

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
إيدي هاو
توماس توخيل
ساوثجيت
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