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الرياضة

«شراع 43» يبحث عن الناموس في دبي

«شراع 43» يبحث عن الناموس في دبي
19 أكتوبر 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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تعود القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً للإبحار من جديد في سباق الجولة الثانية والختامية لبطولة دبي، ويرفع 70 قارباً الأشرعة البيضاء على صفحة المياه الزرقاء، مع إعطاء إشارة البداية لتبحر جميعها نحو 15 ميلاً بحرياً من عمق الخليج العربي قبالة جزيرة (أم الحطب) إلى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا بين جمال الحاضر الزاهر وواجهة دبي البحرية أمام جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب.
وأكملت اللجنة المنظمة التجهيزات والتحضيرات كافة لإنجاح السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة لفعاليات النادي، وذلك حسبما أكد مشرف السباق محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية.

شراع 43
دبي
القوارب الشراعية
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