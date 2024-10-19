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الرياضة

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في غياب «الأسطورة»!

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في غياب «الأسطورة»!
19 أكتوبر 2024 08:02

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو، اليوم السبت، ضمن «الجولة العاشرة»، من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويغيب عن المباراة ياجو أسباس أسطورة الفريق الجاليكي، الذي حصل على بطاقة حمراء في اللقاء الأخيرة أمام لاس بالماس بداعي الاعتراض على قرارات التحكيم.
ويشكل غياب أسباس ضربة قوية لسيلتا فيجو، ويحتل اللاعب «المركز 19» على قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الليجا»، بإجمالي 160 هدفاً في 366 لقاءً، وفي المجمل تجاوز حاجز 500 مباراة بقميص النادي.
ويتسلح ريال مدريد بسجله الإيجابي أمام سيلتا فيجو، حيث لم يخسر أمامه منذ عقد، وتحديداً عندما سقط بـ «ثنائية» في أبريل 2014، وعرف بعدها سلسلة من النتائج الإيجابية، واللافت أن حقق الفوز في آخر 5 زيارات إلى ملعب بالايدوس.
ويدرك ريال مدريد أهمية الفوز في هذه الجولة، لأن المباراة التالية أمام برشلونة متصدر الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن «البلانكوس».
من جانبه، حاول كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إبعاد الضغوط عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، خصوصاً فيما يتعلق بسفره لقضاء إجازة في السويد، خلال «التوقف الدولي»، وقال: «تم تحديد مدة الإجازة لمبابي، وبعد ذلك هو يختار أين يقضيها، وشخصياً ذهبت إلى لندن لمدة يومين ولم أطلب إذن أحد، لا أملك وكالة سفريات لتنظيم رحلات مبابي!».
وأضاف: «ما قيل حول مبابي مجرد شائعات، اللاعب سعيد للغاية، ويريد أن يسهم بشكل فعال مع الفريق».

 

 

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
سيلتا فيجو
برشلونة
كارلو أنشيلوتي
كيليان مبابي
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