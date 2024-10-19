فرستابن أول المنطلقين في «السرعة» بجائزة أميركا

أوستن (رويترز )



حقق ماكس فرستابن سائق رد بول، ومتصدر الترتيب العام للسائقين، مركز أول المنطلقين لسباق السرعة المقرر السبت، بجائزة أميركا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما احتل منافسه الأبرز على اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الرابع في التجارب التأهيلية لسباق السرعة.

وينطلق جورج راسل سائق مرسيدس من الصف الأمامي، مع فرستابن بطل العالم ثلاث مرات، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

وحقق فرستابن، المُتوج في العام الماضي بكل من سباق السرعة الذي يتضمن 19 لفة، وسباق الجائزة الكبرى على حلبة أوستن، أفضل زمن للفة مسجلاً دقيقة واحدة و32.833 ثانية، ومتفوقاً بفارق 0.012 ثانية على راسل.

ويتفوق الهولندي فرستابن بفارق 52 نقطة على نوريس في الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم، قبل ست جولات من نهاية الموسم.

ولن يتمكن نوريس من الاستفادة خلال سباق السرعة، من دعم زميله الأسترالي أوسكار بياستري، الذي تعرض لشطب زمن أسرع لفة له، وقد أخفق في تجاوز المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية لسباق السرعة، واحتل المركز 16.

كذلك ينطلق سيرجيو بيريز زميل فرستابن في رد بول من المركز 11.