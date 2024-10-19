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الرياضة

بلد الوليد.. «الصيد الثمين» بـ «مذاق مغربي»

بلد الوليد.. «الصيد الثمين» بـ «مذاق مغربي»
19 أكتوبر 2024 08:20

مدريد (أ ف ب) 

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حقق بلد الوليد فوزاً ثميناً، وبنكهة مغربية على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2، في افتتاح المرحلة العاشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وبكر ديبورتيفو ألافيس بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة السادسة عبر مهاجمه توني مارتينيز، لكن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء، انبرى لها السنغالي مامادو سيلا بنجاح «17».
ومنح لاعب الوسط الدولي المغربي سليم أملاح التقدم لبلد الوليد، من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف مواطنه أنور محمد التهامي الثالث، بعد أربع دقائق، إثر تمريرة من سيلا.
وقلَّص المهاجم البديل كيكي جارسيا الفارق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة من المدافع الدولي المغربي عبد الكبير عبقار.
وطرد جارسيا بعد دقيقتين، إثر تلقيه إنذارين في دقيقة واحدة.
وهو الفوز الثاني لبلد الوليد هذا الموسم، والأول منذ تغلبه على ضيفه إسبانيول 1-0 في المرحلة الأولى، مُني بعدها بست هزائم مقابل تعادلين.
وتخلص بلد الوليد من المركز التاسع عشر قبل الأخير مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط بفارق نقطتين أمام فالنسيا الذي يستضيف لاس بالماس الاثنين في ختام المرحلة.
في المقابل، مني ديبورتيفو ألافيس بخسارته الرابعة توالياً والسادسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 10 نقاط، في المركز الرابع عشر.

 

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ديبورتيفو ألافيس
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