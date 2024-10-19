موناكو.. «عثرة» في ليل!

باريس (أ ف ب)



فرمل ليل مضيفه موناكو، عندما فرض عليه التعادل السلبي على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة، في افتتاح المرحلة الثامنة، من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وحرم ليل مضيفه موناكو الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61، إثر طرد مدافعه الهولندي جوردان، من فوزه الخامس توالياً والسابع هذا الموسم.

واكتفى فريق الإمارة بالتعادل الثاني هذا الموسم، وعزز موقعه في الصدارة برصيد 20 نقطة، لكنه بات مهدداً بالتخلي عنها بفارق الأهداف لباريس سان جيرمان «حامل اللقب»، في حال فوز الأخير على ضيفه ستراسبورج «السبت».

وكان موناكو انفرد بالصدارة، في المرحلة الماضية، بفوزه على مضيفه رين 2-1، مستغلاً تعثر سان جيرمان أمام مضيفه نيس 1-1.

في المقابل، حقق ليل تعادله الثاني أيضاً هذا الموسم، والأول بعد فوزين متتاليين، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتاً، بفارق الأهداف خلف مرسيليا الذي يحل على مونبلييه «الأحد» في ختام المرحلة، وأمام رينس الذي يحل ضيفاً على أوكسير «الأحد» أيضاً.

وجاء تعادل موناكو وليل قبل رحلتيهما إلى صربيا وإسبانيا الثلاثاء والأربعاء توالياً لمواجهة النجم الأحمر الصربي وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

م م