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الرياضة

دورتموند يهرب من الكمين قبل موقعة ريال مدريد!

دورتموند يهرب من الكمين قبل موقعة ريال مدريد!
19 أكتوبر 2024 08:55

برلين (أ ف ب)

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استعد بوروسيا دورتموند لزيارة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل، بفوز بشق الأنفس، على ضيفه سانت باولي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء 2-1، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» في دورتموند، في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وفرض دورتموند أفضليته على مجريات المباراة، لكن لاعبيه واجهوا صموداً كبيراً من الضيوف الذين سجلوا هدفاً من ركلة حرة جانبية، انبرى لها السويدي إريك سميث، وتابعها الغيني مورجان جيلاجوفي بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (30)، لكنه ألغي بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».
ومنح المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني التقدم لدورتموند برأسية من مسافة قريبة، إثر كرة عرضية للاعب الوسط باسكال جروس أسكنها على يسار الحارس البوسني نيكولا فاسيلي «43».
وتابع دورتموند سيطرته في الشوط الثاني، لكن دون خطورة على مرمى ضيفه الذي نجح في إدراك التعادل بتسديدة قوية لسميث، من خارج المنطقة، أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى الدولي السويسري جريجور كوبل «78».
لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى خمس دقائق، حيث أعاد المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي في إعادة التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية للبديل الإنجليزي جايمي جيتنز «83».
وهو الهدف الرابع لجيراسي المنتقل من شتوتجارت هذا الصيف، في الدوري هذا الموسم.
واستعاد دورتموند، وصيف بطل «القارة العجوز» الذي سيلاقي البطل ريال مدريد الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، طريق الانتصارات، عقب خسارته امام أونيون برلين 1-2 في المرحلة الماضية.
وهو الفوز الرابع لبوروسيا دورتموند في الدوري، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، وارتقى الى المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف أينتراخت فرانكفورت الذي يحل ضيفاً على باير ليفركوزن حامل اللقب «11 نقطة» السبت، وبفارق نقطة واحدة أمام فرايبورج الذي يستضيف أوجسبورج السبت، ونقطتين أمام أونيون برلين ضيف هولشتاين كيل الأحد في ختام المرحلة.
في المقابل، مني سانت باولي بخسارته الخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 4 نقاط من فوز وتعادل في المركز الخامس عشر مؤقتاً.

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