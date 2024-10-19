النصر والشباب يحبسان الأنفاس في «الشهد والدموع»!



الرياض (د ب أ)



قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز على الشباب 2-1، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم، وحبست المباراة الأنفاس 103 دقائق، وشهدت فرحة النصر بالفوز الثمين، وحسرة الشباب على عدم الخروج بالتعادل على الأقل!

وتقدم النصر عن طريق إيمريك لابورت في الدقيقة 69، قبل أن يسجل علي الحسن لاعب النصر هدف التعادل للشباب بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الشباب، الذي سعى منذ البداية إلى تسجيل هدف مبكر في شباك ضيفه الذي بدوره بادله الهجمات معتمداً على نجمه وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم.

وحظي رونالدو بمساندة من ثلاثي هجومي متمثل في تاليسكا على الجهة اليمنى، وساديو ماني على الجهة اليسرى، بالإضافة إلى أوتافيو صانع الألعاب.

على الجانب الآخر، اعتمد الشباب على نجمه البلجيكي كاراسكو، والذي ساند المهاجم عبد الرزاق حمد لله في سعيه لهز شباك بينتو حارس النصر.

وحاول حمد لله هز شباك النصر في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس والدفاع حالا دون ذلك، فيما لم تقدم هجمات النصر على مرمى الحارس الكوري الجنوبي للشباب كيم سيونج جيو، أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، زادت محاولات الفريقين، من أجل تسجيل هدف التقدم، وغلب الأداء البدني والتدخلات القوية من الجانبين، الأمر الذي تسبب في توقف اللعب في أكثر من مناسبة لعلاج المصابين.

وسدد كريستيان جوانكا لاعب الشباب كرة أرضية زاحفة في الدقيقة 48، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى بينتو. وتنوعت المحاولات الهجومية بين الفريقين، من أجل هز الشباك غير أنها لم تسفر عن جديد، في ظل تألق حارسا المرمى في الفريقين.

وفي الدقيقة 69 سجل النصر هدف التقدم عن طريق إيمريك لابورت، حيث تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك كيم سيونج جيو معلناً تقدم فريقه. وبعد الهدف اندفع الشباب محاولا إدراك التعادل، لكن دفاع النصر وحارسه بينتو تألقاً في إبعاد الخطر محاولين الحفاظ على تقدم الفريق.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل علي الحسن مدافع النصر، هدف تعادل الشباب بالخطأ في مرمى فريقه، حيث لعب نواف الصعدي كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليحاول الحسن تشتيتها لكن الكرة هزت الشباك بدلاً من ذلك. ولم ييأس النصر بعد اهتزاز شباكه بهدف التعادل، وحاول كثيراً تسجيل هدف ثانٍ في شباك منافسه، الذي ارتفع أداؤه الدفاعي وأصبح أكثر قوة بعد تسجيله هدف التعادل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد عرقلة تعرض لها عبد الرحمن غريب من مدافع الشباب روبرت رينان.

ونجح رونالدو في تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح في الشباك، مسجلاً الهدف الثاني للنصر.

وتعرض محمد سيماكان مدافع النصر للطرد في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد تسببه في ضربة جزاء للشباب، لكن عبد الرزاق حمد لله فشل في تسجيلها في الدقيقة 103، لينجح النصر في الفوز بالمباراة.



