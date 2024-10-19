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الرياضة

«أبوظبي للشراع الحديث» يحصد فضية «أفريقيا للإبحار»

«أبوظبي للشراع الحديث» يحصد فضية «أفريقيا للإبحار»
19 أكتوبر 2024 10:35

أبوظبي (الاتحاد)
حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثاني في بطولة أفريقيا للإبحار الشراعي، التي أقيمت في سيشيل من 12 إلى 19 أكتوبر 2024.
شارك في البطولة 76 بحاراً من 16 دولة، حيث تألق الفريق الإماراتي وسط منافسة قوية من فرق عالمية، في حين حصدت إسبانيا المركز الأول، بينما جاء الفريق الأرجنتيني في المركز الثالث.
وحقق فريق أبوظبي الانتصار الثمين، بعد مشاركة مهمة وقوية شهدت سباقات عديدة في الأيام الماضية وتنافساً شديداً بين المشاركين.
من جهت،ه أعرب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «هذا الفوز هو ثمرة الجهود المبذولة لتطوير رياضات الشراع في الإمارات، ويؤكد مكانتنا العالمية، المنافسة كانت شديدة، لكن فريقنا أظهر تفوقاً واستمرارية في الأداء».
وأشار الرميثي إلى أن الحفاظ على هذا المركز المتقدم وسط التحديات يعكس إصرار الفريق واستعداده الكامل للمنافسة في الساحة الدولية، مشيداً بأداء الفريق، الذي نجح في مواجهة الفرق القوية وتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكداً القيمة الكبيرة لهذا الفوز في تعزيز رياضات الشراع وتطوير المواهب الشابة في الإمارات.
وأضاف أن المشاركة في مثل هذه البطولات تعزز من خبرة البحّارين، وتمنحهم الفرصة للتنافس على أعلى المستويات، ما يسهم في رفع مستوى الرياضة، وتطوير المواهب الإماراتية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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