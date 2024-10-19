الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السعودية تستضيف «السوبر الإسباني» للمرة الخامسة

السعودية تستضيف «السوبر الإسباني» للمرة الخامسة
19 أكتوبر 2024 10:36

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«البايرن» يُنذر برشلونة بـ «رباعية»!
بلباو يستعيد «النغمة» في «الليجا»


أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، بمشاركة أربعة أندية، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وبلباو، إضافة إلى ريال مايوركا.
ويحتضن ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية» بمدينة جدة، مواجهات البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي في المواجهة الأولى ريال مدريد وريال مايوركا، 8 يناير الثاني، على أن يواجه برشلونة نظيره بلباو في اليوم التالي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام 12 يناير المقبل. وكانت السعودية استضافت أربع نسخ سابقة من كأس السوبر الإسباني، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2020 في مدينة جدة، وتُوج حينها ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتُوج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، أما في النسخة الثالثة، فقد تُوج برشلونة باللقب الإسباني، بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد ريال مدريد ليُتوج بالنسخة الرابعة في الرياض مطلع العام الجاري.
ويعد برشلونة الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد أن تمكن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة، يليه ريال مدريد الذي توج بـ12 لقباً، ويأتي بلباو ثالثاً بـ3 ألقاب، ثم ديبورتيفو لاكورونا بـ3 ألقاب، وأخيراً أتلتيكو مدريد بلقبين. 

 

السعودية
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
بلباو
ريال مايوركا
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©