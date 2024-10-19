السعودية تستضيف «السوبر الإسباني» للمرة الخامسة



الرياض (د ب أ)



أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، بمشاركة أربعة أندية، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وبلباو، إضافة إلى ريال مايوركا.

ويحتضن ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية» بمدينة جدة، مواجهات البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي في المواجهة الأولى ريال مدريد وريال مايوركا، 8 يناير الثاني، على أن يواجه برشلونة نظيره بلباو في اليوم التالي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام 12 يناير المقبل. وكانت السعودية استضافت أربع نسخ سابقة من كأس السوبر الإسباني، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2020 في مدينة جدة، وتُوج حينها ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتُوج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، أما في النسخة الثالثة، فقد تُوج برشلونة باللقب الإسباني، بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد ريال مدريد ليُتوج بالنسخة الرابعة في الرياض مطلع العام الجاري.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد أن تمكن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة، يليه ريال مدريد الذي توج بـ12 لقباً، ويأتي بلباو ثالثاً بـ3 ألقاب، ثم ديبورتيفو لاكورونا بـ3 ألقاب، وأخيراً أتلتيكو مدريد بلقبين.