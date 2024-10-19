بوسندة «السدّ المنيع» للعين في حتا

سلطان آل علي (الاتحاد)



حقق العين فوزاً عريضاً على حتا 4-0، ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وشهد اللقاء نهاية سلسلة سلبية طويلة لـ «الزعيم» ليس على مستوى تسجيل الأهداف، وإنما استقبالها.

ويعد انتصار «البنفسج» على «الإعصار» برباعية، نهاية لسلسلة 14 مباراة متتالية لـ «الزعيم»، من دون الحفاظ على نظافة شباكه في جميع البطولات منذ الموسم الماضي، حيث استقبل العين 29 هدفاً، خلال 14 لقاءً فقط، بمعدل هدفين كل مباراة، وهو معدل كبير جداً لفريق بحجم العين ومكانته وخط دفاعه وحراسته.

تعود آخر مباراة بشباك نظيفة إلى ما قبل 5 أشهر، وتحديداً في 20 مايو الماضي أمام الوحدة بالدوري، حينها انتصر العين بهدفين في استاد آل نهيان.

وإذا ما نظرنا إلى العامل المشترك بين نظافة الشباك أمام الوحدة، قبل 5 أشهر، وفي المواجهة الأخيرة أمام حتا، نجد أن حارس العين في المباراتين، هو محمد بوسندة الذي استطاع كسر السلسلة السلبية، باختياره أساسياً لمواجهة حتا، بدلاً من خالد عيسى العائد من المنتخب.

والمصادفة أنه كذلك كان حارس العين في آخر لقاء حافظ فيه العين على شباكه نظيفة أمام الوحدة.

ويبقى دفاع العين مصدر قلق للعيناوية والمدرب كريسبو، حيث إن الفريق يعاني سهولة الوصول إلى مرماه في العديد من المباريات، إضافة إلى فقد التركيز في الكثير من الحالات، بعد التقدم بالنتيجة مثل مباراة البطائح التي تعادل فيها العين رغم تقدمه بثلاثية في أول ربع ساعة.