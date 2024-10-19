النصر «101» في «السلة»



علي معالي (أبوظبي)



سجل النصر أعلى رصيد من النقاط، ضمن «الجولة الثانية»، من دوري السلة، والذي تخطى «100 نقطة»، كما واصل شباب الأهلي «حامل اللقب» انتصاراته، فيما تذوق الشارقة طعم الفوز الأول ومعه البطائح، بعد العودة من بطولة الأندية العربية بالإسكندرية.

فاز النصر على الوحدة 101-65، بصالة النصر في دبي، وجاءت نتائج الأرباع 24- 15 و32- 15 و25- 23 و20- 12، ليؤكد «العميد» صدارته المبكرة مع «الفرسان» في أول جولتين، في حين خاض «العنابي» مبارياته الأولى، بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى لمشاركته في البطولة العربية.

وتفوق شباب الأهلي على الظفرة 85- 66، بصالة «الفرسان» بأرباع «30-12 و27- 13 و13- 19 و15-22، وانتزع البطائح انتصاراً مثيراً في زعبيل على الوصل 88- 71، وهو الأول لـ «الراقي» هذا الموسم، ويبدو أن الفريق سيكون له شأن آخر في النسخة، لوجود كفاءات بين صفوفه، وتفوق الوصل في الربعين الأول والرابع 23-22 و19- 12، والبطائح في الثاني والثالث 33- 18 و21-11.

وفاز الشارقة على الجزيرة 86- 50 «25-13و14-18 و29-12 و18-7.