صحيفة إسبانية تُعارض «رواية أنشيلوتي» في «واقعة مبابي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على طمأنة جماهير النادي على النجم كيليان مبابي الذي وجهت إليه الصحافة السويدية «من دون دليل واضح» الاتهام بأنه ارتكب جريمة «مخلة بالشرف»، بينما كان موجوداً في أحد فنادق ستوكهولم عاصمة السويد، أثناء رحلة قصيرة قام بها إلى هناك، خلال فترة الراحة التي منحها أنشيلوتي للاعبين، بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية».

وقال أنشيلوتي إن مبابي لم يتأثر على الإطلاق بما تردد حول الواقعة، مشيراً إلى أن الأنباء الواردة من الصحافة السويدية محض تكهنات، بينما لم يُوجه للاعب أي اتهام صريح.

وعندما سُئل أنشيلوتي، عما إذا كان تحدث مع مبابي عن الموقف، قال: «أتحدث يومياً مع جميع اللاعبين، وحتى الآن لم تتضح الصورة، والحديث الدائر في الصحافة السويدية لا يمكن التعويل عليه، لأنه مجرد تكهنات».

ووصف أنشيلوتي حالة مبابي بأنها طبيعية، وأنه لم يتأثر بما رددته الصحف السويدية، ولا تبدوعليه أية علامات انزعاج خلال التدريبات، بل إن رغبته كبيرة في مساعدة الفريق.

وأكدت أسرة مبابي وممثلوه أن اللاعب يظل هادئاً وصافي الذهن، رغم هذه الاتهامات التي وصفوها بأنها «ملفقة» ويقف خلفها طرف يريد تعكير صفو قائد منتخب فرنسا، لكونه رفع قضية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، مطالباً برواتب ومكافآت متأخرة ومستحقة له، تبلغ 55 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى «الباريسي».

غير أن صحيفة ريليفو الإسبانية عارضت رواية أنشيلوتي، وأكدت أن اللاعب متأثر فعلاً بالموقف والاتهامات الموجهة إليه من الصحافة السويدية، مشيرة إلى أن الذين يعرفون مبابي جيداً يدركون للوهلة الأولى، أنه أكثر حزناً من أي وقت، وأنه يخفي حزنه، وتشتت ذهنه بالاندماج في التدريبات، وهذا يفسر- على حد قول الصحيفة- لماذا لم يلحظ أنشيلوتي تأثره.