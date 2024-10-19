الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صحيفة إسبانية تُعارض «رواية أنشيلوتي» في «واقعة مبابي»!

صحيفة إسبانية تُعارض «رواية أنشيلوتي» في «واقعة مبابي»!
19 أكتوبر 2024 11:59

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
بلباو يستعيد «النغمة» في «الليجا»
برشلونة يزف أنباءً سارة!


حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على طمأنة جماهير النادي على النجم كيليان مبابي الذي وجهت إليه الصحافة السويدية «من دون دليل واضح» الاتهام بأنه ارتكب جريمة «مخلة بالشرف»، بينما كان موجوداً في أحد فنادق ستوكهولم عاصمة السويد، أثناء رحلة قصيرة قام بها إلى هناك، خلال فترة الراحة التي منحها أنشيلوتي للاعبين، بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية».
وقال أنشيلوتي إن مبابي لم يتأثر على الإطلاق بما تردد حول الواقعة، مشيراً إلى أن الأنباء الواردة من الصحافة السويدية محض تكهنات، بينما لم يُوجه للاعب أي اتهام صريح.
وعندما سُئل أنشيلوتي، عما إذا كان تحدث مع مبابي عن الموقف، قال: «أتحدث يومياً مع جميع اللاعبين، وحتى الآن لم تتضح الصورة، والحديث الدائر في الصحافة السويدية لا يمكن التعويل عليه، لأنه مجرد تكهنات».
ووصف أنشيلوتي حالة مبابي بأنها طبيعية، وأنه لم يتأثر بما رددته الصحف السويدية، ولا تبدوعليه أية علامات انزعاج خلال التدريبات، بل إن رغبته كبيرة في مساعدة الفريق.
وأكدت أسرة مبابي وممثلوه أن اللاعب يظل هادئاً وصافي الذهن، رغم هذه الاتهامات التي وصفوها بأنها «ملفقة» ويقف خلفها طرف يريد تعكير صفو قائد منتخب فرنسا، لكونه رفع قضية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، مطالباً برواتب ومكافآت متأخرة ومستحقة له، تبلغ 55 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى «الباريسي».
غير أن صحيفة ريليفو الإسبانية عارضت رواية أنشيلوتي، وأكدت أن اللاعب متأثر فعلاً بالموقف والاتهامات الموجهة إليه من الصحافة السويدية، مشيرة إلى أن الذين يعرفون مبابي جيداً يدركون للوهلة الأولى، أنه أكثر حزناً من أي وقت، وأنه يخفي حزنه، وتشتت ذهنه بالاندماج في التدريبات، وهذا يفسر- على حد قول الصحيفة- لماذا لم يلحظ أنشيلوتي تأثره.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
كيليان مبابي
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©