الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج: مانشستر يونايتد يحتاج إلى «السير فيرجسون»!

تن هاج: مانشستر يونايتد يحتاج إلى «السير فيرجسون»!
19 أكتوبر 2024 12:15

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال.. «ليلة السقوط»!
6 أرقام في عودة «اليونايتد»!


قال إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن السير أليكس فيرجسون «هو مانشستر يونايتد»، ويعتقد أنه سيظل متاحاً لمساعدة الفريق للعودة للقمة، رغم أنه ترك منصبه سفيراً للنادي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن مانشستر يونايتد عانى كثيراً منذ أن قاد المدرب الأسكتلندي الفريق لتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2013، حيث فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري منذ ذلك الحين.
وتتطلع شركة «إنيوس» الطموحة لإحياء حظوظ بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعدما أصبح جيم راتكليف مالكاً مشاركاً بالنادي مطلع هذا العام.
ورحل ربع القوة العاملة في يونايتد كجزء من التغييرات، كما ظهر خلال هذا الأسبوع أن فيرجسون سيتنحى عن دوره سفيراً للنادي، والذي يتقاضى بموجبه مليوني جنيه إسترليني (6. 2 مليون دولار) سنوياً.
ويقال إن فيرجسون «82 عاماً» توصل إلى اتفاق ودي لوقف هذه المهام في نهاية الموسم، لكن مثل هذه القرارات لها تأثير على الأشخاص حول النادي.
وقال تن هاج:«بالطبع لديها تأثير علينا، بالطبع السير أليكس فيرجسون هو مانشستر يونايتد، قام ببناء النادي حتى وصل للمكانة التي يوجد بها حالياً».
وأضاف:«هذا يؤثر علينا، وهذا نعرفه ويعرفه السير أليكس الذي يريد رؤية مانشستر يونايتد فائزاً دائماً، ومتأكد من أنه سيكون متاحاً لإعطاء أي نصيحة، وبالتأكيد سنكون بحاجة إليه على المدى القصير مرة أخرى، كما فعلنا في العامين ونصف العام الماضيين، منذ أن كنت هنا».
وبسؤاله عما إذا كان يتحدث لفيرجسون، قال تن هاج: «نعم، لذلك أعتقد أنه يمكنني القول، إن هناك تواصلاً جيداً بين الحين والآخر بيننا».
وأضاف: «لذلك، اجتمع معه مرة كل نصف عام بشكل رسمي، ولكن بالطبع هناك اجتماعات غير رسمية على هامش المباريات».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
أليكس فيرجسون
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©