تن هاج: مانشستر يونايتد يحتاج إلى «السير فيرجسون»!



لندن (د ب أ)



قال إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن السير أليكس فيرجسون «هو مانشستر يونايتد»، ويعتقد أنه سيظل متاحاً لمساعدة الفريق للعودة للقمة، رغم أنه ترك منصبه سفيراً للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن مانشستر يونايتد عانى كثيراً منذ أن قاد المدرب الأسكتلندي الفريق لتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2013، حيث فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري منذ ذلك الحين.

وتتطلع شركة «إنيوس» الطموحة لإحياء حظوظ بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعدما أصبح جيم راتكليف مالكاً مشاركاً بالنادي مطلع هذا العام.

ورحل ربع القوة العاملة في يونايتد كجزء من التغييرات، كما ظهر خلال هذا الأسبوع أن فيرجسون سيتنحى عن دوره سفيراً للنادي، والذي يتقاضى بموجبه مليوني جنيه إسترليني (6. 2 مليون دولار) سنوياً.

ويقال إن فيرجسون «82 عاماً» توصل إلى اتفاق ودي لوقف هذه المهام في نهاية الموسم، لكن مثل هذه القرارات لها تأثير على الأشخاص حول النادي.

وقال تن هاج:«بالطبع لديها تأثير علينا، بالطبع السير أليكس فيرجسون هو مانشستر يونايتد، قام ببناء النادي حتى وصل للمكانة التي يوجد بها حالياً».

وأضاف:«هذا يؤثر علينا، وهذا نعرفه ويعرفه السير أليكس الذي يريد رؤية مانشستر يونايتد فائزاً دائماً، ومتأكد من أنه سيكون متاحاً لإعطاء أي نصيحة، وبالتأكيد سنكون بحاجة إليه على المدى القصير مرة أخرى، كما فعلنا في العامين ونصف العام الماضيين، منذ أن كنت هنا».

وبسؤاله عما إذا كان يتحدث لفيرجسون، قال تن هاج: «نعم، لذلك أعتقد أنه يمكنني القول، إن هناك تواصلاً جيداً بين الحين والآخر بيننا».

وأضاف: «لذلك، اجتمع معه مرة كل نصف عام بشكل رسمي، ولكن بالطبع هناك اجتماعات غير رسمية على هامش المباريات».