الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يفرض «الفاصلة» أمام النصر في «كأس الطائرة»

بني ياس يفرض «الفاصلة» أمام النصر في «كأس الطائرة»
19 أكتوبر 2024 12:54

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
العين تتجمل بـ 6 ملايين زهرة
العين والجزيرة.. «القمة الأقوى» في «دور الثمانية»


فرض بني ياس على النصر، خوض «مباراة فاصلة» في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، في الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على صالة نادي العين، من أجل حسم الصراع على أول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2024- 2025.
ونجح بني ياس في تعويض خسارته ذهاباً 0-3، بالفوز 3-1 بنتائج الأشواط «25- 22 و25- 16 و28- 30 و27- 25»، في مواجهة إياب النهائي المثيرة، والتي جمعت الفريقين على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وحظيت بحضور جماهيري كبير من أنصار الناديين.
وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للاعبي «السماوي»، واللاعب محمد شمل القائد السابق للعين، الذي يخوض موسمه الأول مع بني ياس، بعد انتقاله مطلع الموسم الحالي، قادماً من «الزعيم»، على سبيل الإعارة، في سيناريو مكرر لتجربة الإعارة الناجحة مع شباب الأهلي، على مدار موسمي 2020- 2021,2021- 2022.
ويعد شمل «38 عاماً»، أحد أبرز لاعبي كرة الطائرة، باستمراره في التألق على مدار 24 موسماً، وتُوج خلال رحلته بـ 13 لقباً مع العين وشباب الأهلي، آخرها مع «الفرسان» بحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لموسم 2020- 2021، إضافة إلى لقب الدوري العام موسم 2021- 2022، قبل العودة إلى العين في الموسم الماضي 2022- 2023، وصولاً إلى محطته الحالية مع بني ياس.
وقال شمل في تصريحات لـ «الاتحاد» أعقبت الفوز أمام النصر، في إياب نهائي كأس الاتحاد: «الخسارة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبنا، كانت حافزنا الأساسي في الظهور بصورة مغايرة، ومصالحة الجماهير، وهو ما تعاهد عليه اللاعبون والجهاز الفني والإداري»، مشدداً على أن التتويج باللقب يمثل هدف فريقه الأساسي.
وأضاف: «المواجهة الفاصلة لن تكون سهلة، أمام منافس قوي يضم لاعبين جيدين وأصحاب خبرة، على صعيد العناصر الأساسية ولاعبي الاحتياط، ولكن في المقابل فإن رغبتنا كبيرة في التتويج باللقب».
وتعليقاً على انتقاله لبني ياس، قال شمل: «أشعر بأنني في بيتي الثاني، وأتطلع إلى ترجمة ثقة إدارة بني ياس في قدراتي وشخصي بتقديم الأفضل وحصد الألقاب».

الكرة الطائرة
بني ياس
النصر
شباب الأهلي
العين
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©