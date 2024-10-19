بني ياس يفرض «الفاصلة» أمام النصر في «كأس الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



فرض بني ياس على النصر، خوض «مباراة فاصلة» في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، في الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على صالة نادي العين، من أجل حسم الصراع على أول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2024- 2025.

ونجح بني ياس في تعويض خسارته ذهاباً 0-3، بالفوز 3-1 بنتائج الأشواط «25- 22 و25- 16 و28- 30 و27- 25»، في مواجهة إياب النهائي المثيرة، والتي جمعت الفريقين على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وحظيت بحضور جماهيري كبير من أنصار الناديين.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للاعبي «السماوي»، واللاعب محمد شمل القائد السابق للعين، الذي يخوض موسمه الأول مع بني ياس، بعد انتقاله مطلع الموسم الحالي، قادماً من «الزعيم»، على سبيل الإعارة، في سيناريو مكرر لتجربة الإعارة الناجحة مع شباب الأهلي، على مدار موسمي 2020- 2021,2021- 2022.

ويعد شمل «38 عاماً»، أحد أبرز لاعبي كرة الطائرة، باستمراره في التألق على مدار 24 موسماً، وتُوج خلال رحلته بـ 13 لقباً مع العين وشباب الأهلي، آخرها مع «الفرسان» بحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لموسم 2020- 2021، إضافة إلى لقب الدوري العام موسم 2021- 2022، قبل العودة إلى العين في الموسم الماضي 2022- 2023، وصولاً إلى محطته الحالية مع بني ياس.

وقال شمل في تصريحات لـ «الاتحاد» أعقبت الفوز أمام النصر، في إياب نهائي كأس الاتحاد: «الخسارة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبنا، كانت حافزنا الأساسي في الظهور بصورة مغايرة، ومصالحة الجماهير، وهو ما تعاهد عليه اللاعبون والجهاز الفني والإداري»، مشدداً على أن التتويج باللقب يمثل هدف فريقه الأساسي.

وأضاف: «المواجهة الفاصلة لن تكون سهلة، أمام منافس قوي يضم لاعبين جيدين وأصحاب خبرة، على صعيد العناصر الأساسية ولاعبي الاحتياط، ولكن في المقابل فإن رغبتنا كبيرة في التتويج باللقب».

وتعليقاً على انتقاله لبني ياس، قال شمل: «أشعر بأنني في بيتي الثاني، وأتطلع إلى ترجمة ثقة إدارة بني ياس في قدراتي وشخصي بتقديم الأفضل وحصد الألقاب».